Παπανικολάου στο protothema.gr: «Έξτρα κίνητρο το ότι παίζουμε στο ΟΑΚΑ», τι είπαν Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μαλεντόν, βίντεο
Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague που θα διεξαχθεί αύριο στις 21:00 στο Telecom Center Athens
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο στις 21:00 στο Telecom Center Athens τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Euroleague.
Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων έκαναν δηλώσεις στους εκπροσώπους τύπου στις τελευταίες προπονήσεις πριν τον μεγάλο αγώνα.
Ο Κώστας Παπανικολάου δήλωσε στο protothema ότι το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του Μπαρτζώκα αύριο είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά και ο τίτλος Ολαπό μόνος του δίνει την ώθηση.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου σε σχέση με δύο μέρες ή σε σχέση με πριν το Final Four νιώθω αυτοπεποίθηση γιατί αυτό μου εμπνέει αυτή η ομάδα έχουμε δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά έχουμε καταβάλει πάρα πολύ προσπάθεια και θεωρώ πως όλοι είμαστε στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει για τον αυριανό τελικό».
Για την έδρα που συνήθως είναι εχθρική για εκείνους άλλα αυτή τη φορά θα τους δώσει ώθηση: Δεν σκεφτόμαστε το έξω από τις γραμμές σκεφτόμαστε μόνο το μέσα και εκεί κρίνεται ο τίτλος και αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος αυτό έχουμε πει με όλα τα παιδιά το ότι παίζουμε εδώ είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα».
Στη συνέχεια ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε την κρισιμότητα του αυριανού τελικού, ενώ υποστήριξε ότι η τύχη είναι στα χέρια τους και δε χρειάζονται καμία... θεϊκή βοήθεια.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του
Για τον τελικό: «Είναι τελείως διαφορετική ομάδα, αλλά εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να δούμε τα λάθη που κάναμε χθες, Νομίζω στην επίθεση έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης δεν κάναμε ένα τόσο καλό παιχνίδι. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα και να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε χθες και όλα θα πάνε καλά».
Σχετικά ότι ο Ολυμπιακός είναι 40 λεπτά μακριά από το τρόπαιο: «Εμείς βλέπουμε μέρα-μέρα, φάση-φάση. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η Ευρωλίγκα σε τιμωρεί ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί που πιστεύεις ότι έχεις κατακτήσει τα πάντα, εκεί τα χάνεις μέσα από τα χέρια σου, Οπότε, μέχρι το 40, μέχρι το τελευταίο λεπτά πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».
Για το αν η τύχη ή ο Θεός θα κρίνει αύριο το παιχνίδι: «Εμείς».
Για το αν είναι ευχή ή κατάρα που ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί του τελικού: «Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εμείς ξέρουμε τις ικανότητές μας και αν πιστεύουν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, εμείς πιστεύουμε πάντα στους εαυτούς μας.
Από κει και πέρα μαζί με τον κόσμο μας, έχουμε δουλέψει μαζί, ξέρουμε τη Ρεάλ και ξέρουμε ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, μία ιστορικά ομάδα, με τα πιο πολλά τρόπαια που πάντα βρίσκει τρόπαιο να είναι εδώ, να είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού και να σου βάζει δύσκολα.
Οπότε δεν υπάρχει, ούτε φαβορί ούτε υποτίμηση, υπάρχει να παίξουμε το παιχνίδι μας».
Για τον προηγούμενο τελικό κόντρα στη Ρεάλ: «Νομίζω πως είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικά πρόσωπα. Προφανώς πως αν κερδίσουμε αύριο σβήνει το τι έγινε στο παρελθόν.
Ο καθένας κρατάει τις αναμνήσεις του και κάθε Final Four είναι διαφορετικό».
Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρεάλ: «Ο Σκαριόλο προετοιμάζει άψογα τις ομάδες του, έχει πολλά game plan, έχει τακτικές στην επίθεση και στην άμυνα. Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε το ποιος λείπει και το οτιδήποτε, γιατί αυτό θα μπει στο μυαλό μας και μόνος εμείς θα βγούμε χαμένοι. Πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς».
Για τον κόσμο του Ολυμπιακού που αναμένεται να βρεθεί στο T-Center: «Ξέρουμε ότι για τον κόσμο μας είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημα, αλλά το αφήνουμε να είναι για αυτούς, γιατί για εμάς, είτε παίζουμε εδώ, είτε σε άλλη έδρα εμείς θέλουμες την Ευρωλίγκα.
Οπότε τους ευχαριστούμε, ξέρουμε ότι θα γεμίσουν το γήπεδο, ξέρουμε ότι τα πλαίσια θα είναι κόσμια, θα είναι κύριοι και θα μας βοηθήσουν με τη φωνή τους, για να πανηγυρίσουμε μαζί».
Για το ποια είναι η σκέψη του πριν από έναν τελικό: «Δεν σκέφτομαι κάτι διαφορετικό, γιατί νομίζω άμα αλλάξεις κάτι από τα συναισθήματά σου, από τη ρουτίνα σου μόνο χαμένος μπορείς να βγεις. Ζούμε την κάθε στιγμή και περιμένουμε να έρθει το αύριο».
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε τη σκυτάλη στη συνέχεια για να αναφέρει ότι δεν υπάρχει άγχος στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού όταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν κάνει κατάληψη σε 5 Final Four
Δείτε στο βίντεο τι δήλωσε:
Από την άλλη ο Τεό Μαλεντόν ανέφερε τα συναισθήματά του που συμμετέχει σε ένα τέτοιο ματς και τόνισε ότι αν η Ρεάλ είναι συγκεντρωμένη θα έχει σοβαρές πιθανότητες να το σηκώσει.
Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, τόνισε: «Αυτός του 2023 στο Κάουνας ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς, που κρίθηκε στο τέλος με το σουτ του Σέρχιο. Τώρα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών, κάθε κατοχή μετρά, κάθε μικρή λεπτομέρεια μετρά παραπάνω από το συνηθισμένο. Είμαστε έτοιμοι. Θα είναι σημαντική η δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επίθεσή μας είναι κλειδί για μας φέτος, αλλά και η άμυνα. Θα χρειαστούμε και τα δύο για να τους καθυστερήσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας».
Ερωτηθείς αν ο Γιουλ έχει μιλήσει στην ομάδα απάντησε: «Ναι, είναι ο αρχηγός μας άλλωστε. Πάντως ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, δεν θα στηριχτούμε σε αυτό και δεν αρκεί αυτό. Ξέρουμε πόσο σκληρός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και θα είναι ένα δυνατό ματς».
Για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απουσίες τους και τον Ολυμπιακό είπε: «Θα είναι πόλεμος. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει όλη μας τη σεζόν και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αύριο, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να ζήσουμε με το αποτέλεσμα».
Σε ερώτηση για το πώς επηρέασε την ομάδα ψυχολογικά ο τραυματισμός του Γκαρούμπα απάντησε: «Σίγουρα πονά, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις κάποιον να τραυματίζεται στα τελική στάδια της σεζόν. Πάντα είναι άσχημο να χτυπάει κάποιος, αλλά η σοβαρότητα το κάνει χειρότερο. Μπορούμε όμως να δούμε και τη θετική πλευρά, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και γι’ αυτόν».
Σχετικά με το γεγονός ότι έκανε ρεκόρ καριέρας στο ΟΑΚΑ είπε: «Είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο λόγω του glass floor. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο».
Όσο για το αν περιμένει ένα ακόμη παιχνίδι με ψηλό σκορ, όπως στον ημιτελικό με τη Βαλένθια: «Περιμένουμε τα πάντα, είναι στο χέρι μας να παίξουμε όπως θέλουμε και είμαστε σε αυτό επικεντρωμένοι».
Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό μίλησε επίσης στο protothema για την εμπειρία του τελικού και την επιστροφή του στο γήπεδο που έπαιξε για 1,5 χρόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Δείτε τι είπε στο βίντεο:
