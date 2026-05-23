Παπανικολάου στο protothema.gr: «Έξτρα κίνητρο το ότι παίζουμε στο ΟΑΚΑ», τι είπαν Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μαλεντόν, βίντεο

αντιμετωπίζει αύριο στις 21:00 στο Telecom Center Athens τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Euroleague

Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων έκαναν δηλώσεις στους εκπροσώπους τύπου στις τελευταίες προπονήσεις πριν τον μεγάλο αγώνα.Ο Κώστας Παπανικολάου δήλωσε στοότι το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του Μπαρτζώκα αύριο είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά και ο τίτλος Ολαπό μόνος του δίνει την ώθηση.«Δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου σε σχέση με δύο μέρες ή σε σχέση με πριν το Final Four νιώθω αυτοπεποίθηση γιατί αυτό μου εμπνέει αυτή η ομάδα έχουμε δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά έχουμε καταβάλει πάρα πολύ προσπάθεια και θεωρώ πως όλοι είμαστε στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει για τον αυριανό τελικό».Δεν σκεφτόμαστε το έξω από τις γραμμές σκεφτόμαστε μόνο το μέσα και εκεί κρίνεται ο τίτλος και αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος αυτό έχουμε πει με όλα τα παιδιά το ότι παίζουμε εδώ είναι ένα έξτρα κίνητρο αλλά ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα».Στη συνέχεια ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε την κρισιμότητα του αυριανού τελικού, ενώ υποστήριξε ότι η τύχη είναι στα χέρια τους και δε χρειάζονται καμία... θεϊκή βοήθεια.«Είναι τελείως διαφορετική ομάδα, αλλά εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να δούμε τα λάθη που κάναμε χθες, Νομίζω στην επίθεση έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης δεν κάναμε ένα τόσο καλό παιχνίδι. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα και να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε χθες και όλα θα πάνε καλά».«Εμείς βλέπουμε μέρα-μέρα, φάση-φάση. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η Ευρωλίγκα σε τιμωρεί ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί που πιστεύεις ότι έχεις κατακτήσει τα πάντα, εκεί τα χάνεις μέσα από τα χέρια σου, Οπότε, μέχρι το 40, μέχρι το τελευταίο λεπτά πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».«Εμείς».«Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εμείς ξέρουμε τις ικανότητές μας και αν πιστεύουν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, εμείς πιστεύουμε πάντα στους εαυτούς μας.Από κει και πέρα μαζί με τον κόσμο μας, έχουμε δουλέψει μαζί, ξέρουμε τη Ρεάλ και ξέρουμε ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, μία ιστορικά ομάδα, με τα πιο πολλά τρόπαια που πάντα βρίσκει τρόπαιο να είναι εδώ, να είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού και να σου βάζει δύσκολα.Οπότε δεν υπάρχει, ούτε φαβορί ούτε υποτίμηση, υπάρχει να παίξουμε το παιχνίδι μας».«Νομίζω πως είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικά πρόσωπα. Προφανώς πως αν κερδίσουμε αύριο σβήνει το τι έγινε στο παρελθόν.Ο καθένας κρατάει τις αναμνήσεις του και κάθε Final Four είναι διαφορετικό».«Ο Σκαριόλο προετοιμάζει άψογα τις ομάδες του, έχει πολλά game plan, έχει τακτικές στην επίθεση και στην άμυνα. Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε το ποιος λείπει και το οτιδήποτε, γιατί αυτό θα μπει στο μυαλό μας και μόνος εμείς θα βγούμε χαμένοι. Πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς».«Ξέρουμε ότι για τον κόσμο μας είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημα, αλλά το αφήνουμε να είναι για αυτούς, γιατί για εμάς, είτε παίζουμε εδώ, είτε σε άλλη έδρα εμείς θέλουμες την Ευρωλίγκα.Οπότε τους ευχαριστούμε, ξέρουμε ότι θα γεμίσουν το γήπεδο, ξέρουμε ότι τα πλαίσια θα είναι κόσμια, θα είναι κύριοι και θα μας βοηθήσουν με τη φωνή τους, για να πανηγυρίσουμε μαζί».«Δεν σκέφτομαι κάτι διαφορετικό, γιατί νομίζω άμα αλλάξεις κάτι από τα συναισθήματά σου, από τη ρουτίνα σου μόνο χαμένος μπορείς να βγεις. Ζούμε την κάθε στιγμή και περιμένουμε να έρθει το αύριο».