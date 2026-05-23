Με «Fear of the dark» και «Number of the beast» οι Iron Maiden... ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φαν τους, βίντεο και φωτογραφίες
Συνεπές στο ραντεβού του, το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή στις 20:40 και για πάνω από δύο ώρες χάρισε μια μοναδική παράσταση στο αθηναϊκό κοινό
Σε... heavy metal ρυθμούς κινήθηκε απόψε η Αθήνα, που συνεχίζει να υποδέχεται συγκροτήματα με μεγάλη ιστορία στον χώρο, όπως πρόσφατα οι Metallica.
Αυτή τη φορά, το ΟΑΚΑ δόνησαν για περισσότερες από δύο ώρες, με τις μεγάλες επιτυχίες τους, οι... σκληροπυρηνικοί Iron Maiden, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φαν τους. Τη συναυλία άνοιξαν οι Anthrax, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή στις 19:00 φέρνοντας το χαρακτηριστικό στυλ και την ενέργειά τους.
Πιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό, με μπροστάρη τον 67χρονο Μπρους Ντίκινσον, ανέβηκαν στη σκηνή στις 20:40 και με κομμάτια όπως το «Number of the beast» και «Phantom of the opera», έδειξαν τις... άγριες διαθέσεις τους.
Το φανατικό τους κοινό... παραληρούσε στη διάρκεια της συναυλίας, με περίπου 50.000 κόσμου, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τραγουδούν μαζί με το συγκρότημα τις μεγάλες του επιτυχίες.
Αποκορύφωμα, φυσικά, σχεδόν σαν σε... μυσταγωγία, η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό «Fear of the dark».
Αντε γειά pic.twitter.com/wQb8uPGROM— Χλε_Μπονα Σαμερ (@KatKatPt) May 23, 2026
Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα! 🤘— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
Up the fucking irons! #Iron_Maiden pic.twitter.com/pRq4bvSQpO
Ήρθαν οι @IronMaiden κι έδειξαν γιατί είναι η μεγαλύτερη μπάντα! Μόνο Maiden pic.twitter.com/bzn4j25XVj— Dennis B (@karkatim7) May 23, 2026
7-7-7 the number of the... Son! 🤘#Iron_Maiden pic.twitter.com/lLsVJG0Pcv— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
Ωπαλάκια! 😂😂😂#Iron_Maiden pic.twitter.com/8R6MVgxM2U— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
Πανιιικός! #Iron_Maiden pic.twitter.com/ss5vPjJrQk— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
From the eternal sea— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
Water everywhere! #Iron_Maiden pic.twitter.com/Z69wy4q9Tv
Του διαβόλου! 👹🤘#Iron_Maiden pic.twitter.com/mR30fN0KyR— Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026
Οι φίλοι των Iron Maiden είχαν από νωρίς στο ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη συναυλία τους, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».
Στις 17:00 ακριβώς άνοιξαν οι πύλες και οι παρευρισκόμενοι έτρεξαν για να πάρουν τις θέσεις τους. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Από αρκετά νωρίς φανατικοί οπαδοί του συγκροτήματος γεμίζουν τους γύρω χώρους, σχηματίζοντας ουρές και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.
Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.
Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».
Στο κοινό γονείς με τα παιδιά τους, όπως η 15χρονη Ιωάννα, για την οποία η αποψινή βραδιά ήταν ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη της επαφή με ένα τόσο μεγάλο live.
«Με λένε Ιωάννα, είμαι δεκαπέντε. Νιώθω πολύ ωραία. Είναι η πρώτη μου μεγάλη συναυλία metal. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ μεταλάς και είμαι εδώ εξαιτίας του. Περιμένω να ακούσω το Alexander the Great, αλλά δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε, όπως και το Writing on the wall, αν και γι' αυτό δεν ξέρω σίγουρα γιατί είναι από τα καινούργια τους» ανέφερε με ενθουσιασμό.
Για κάποιους από την παρέα αυτή ήταν η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.
Όσον αφορά στα τραγούδια που περίμεναν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».
Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».
Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑΛίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες. Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί. «Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος: «Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε...».
Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή ήταν η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».
Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills». Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».
Το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά και στις φωτογραφίες του protothema.gr από το σημείο. Ήδη από νωρίς το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ είχαν αρχίσει να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.
