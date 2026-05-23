Με «Fear of the dark» και «Number of the beast» οι Iron Maiden... ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φαν τους, βίντεο και φωτογραφίες

συναυλία άνοιξαν οι Anthrax, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή στις 19:00 φέρνοντας το χαρακτηριστικό στυλ και την ενέργειά τους.

Σε... heavy metal ρυθμούς κινήθηκε απόψε η Αθήνα, που συνεχίζει να υποδέχεται συγκροτήματα με μεγάλη ιστορία στον χώρο, όπως πρόσφατα οι Metallica.Αυτή τη φορά, το ΟΑΚΑ δόνησαν για περισσότερες από δύο ώρες, με τις μεγάλες επιτυχίες τους, οι... σκληροπυρηνικοί Iron Maiden, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φαν τους. ΤηΠιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό, με μπροστάρη τον 67χρονο Μπρους Ντίκινσον, ανέβηκαν στη σκηνή στις 20:40 και με κομμάτια όπως το «Number of the beast» και «Phantom of the opera», έδειξαν τις... άγριες διαθέσεις τους.Το φανατικό τους κοινό... παραληρούσε στη διάρκεια της συναυλίας, με περίπου 50.000 κόσμου, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τραγουδούν μαζί με το συγκρότημα τις μεγάλες του επιτυχίες.Αποκορύφωμα, φυσικά, σχεδόν σαν σε... μυσταγωγία, η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό «Fear of the dark».