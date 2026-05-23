Ο πατέρας του κορυφαίου αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι «δεν διαβάζει πολύ», αποκαλύπτει νέα βιογραφία

Μια νέα εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Στίβεν Χόκινγκ φέρνει στο φως άγνωστα προσωπικά έγγραφα και οικογενειακά ημερολόγια, αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες του πατέρα του για το μέλλον του κορυφαίου θεωρητικού φυσικού και κοσμολόγου στα νεανικά του χρόνια.

Ο βραβευμένος βιογράφος και φυσικός Γκράχαμ Φαρμέλο απέκτησε πρόσβαση σε οικογενειακά αρχεία, φωτογραφίες, επιστολές και ημερολόγια που φυλάσσονταν μέχρι σήμερα στο σπίτι της αδελφής του Χόκινγκ, Μέρι Χόκινγκ.

Η βιογραφία με τίτλο «Hawking» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο από τον εκδοτικό οίκο John Murray Press και φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο πλήρη καταγραφή της ζωής και του έργου του κορυφαίου επιστήμονα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι ανησυχίες του πατέρα του

Στα ημερολόγια του πατέρα του, Φρανκ Χόκινγκ, αποτυπώνονται έντονες ανησυχίες για τον χαρακτήρα και τη στάση του νεαρού τότε Στίβεν.

«Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Μένει στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ» , έγραφε το 1961 ο πατέρας του, ειδικός στις τροπικές ασθένειες.

Σε άλλο σημείο σημείωνε ότι ο γιος του είχε χάσει την πίστη του στη φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θεωρώντας την κατώτερη από τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ο Φαρμέλο αποκάλυψε ότι μεγάλο μέρος των ημερολογίων ήταν γραμμένο σε κώδικα με ελληνικούς χαρακτήρες, τον οποίο κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει, μεταφράζοντας περισσότερες από 200.000 λέξεις που αφορούν την παιδική ηλικία, την ασθένεια και την επιστημονική πορεία του Χόκινγκ.

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του

Το βιβλίο εστιάζει ιδιαίτερα στην περίοδο μετά τη διάγνωση του Χόκινγκ με νόσο του κινητικού νευρώνα το 1963, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Οι γιατροί τότε του έδιναν λίγα χρόνια ζωής, ωστόσο ο ίδιος διέψευσε κάθε πρόβλεψη, συνεχίζοντας το επιστημονικό του έργο για δεκαετίες, έως το θάνατό του το 2018.

Ο Χόκινγκ εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της θεωρητικής φυσικής και της κοσμολογίας, πρωτοπορώντας στη μελέτη των μαύρων τρυπών και της φύσης του σύμπαντος.

Το βιβλίο «A Brief History of Time» (Το χρονικό του Χρόνου) πούλησε περισσότερα από 13 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως και τον καθιέρωσε ως παγκόσμιο επιστημονικό σύμβολο.

«Να κοιτάτε τα αστέρια»

Παρά τη σοβαρή αναπηρία και τη σχεδόν πλήρη παράλυση, ο Χόκινγκ συνέχισε να εργάζεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύστημα συνθετικής φωνής.

Μία από τις πιο γνωστές φράσεις του παραμένει: «Να κοιτάτε τα αστέρια και όχι τα πόδια σας. Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να πετύχετε».

Ο Φαρμέλο χαρακτήρισε τα οικογενειακά αρχεία «ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών» για τα δύσκολα χρόνια πριν και μετά τη διάγνωση του επιστήμονα.