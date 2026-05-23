Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα κατά 12 χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι
Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα κατά 12 χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι
Οι IDF κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά – Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ
Επικείμενα πλήγματα σε χωριά του νότιου Λιβάνου, που βρίσκονται βόρεια του Λιτάνι ανακοίνωσαν οι IDF, που κάλεσαν τους κατοίκους σε εκκένωση.
Σε «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.
Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.
Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.
Σε «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.
Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.
Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα