Συναγερμός στο Όσλο: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης, προειδοποίηση για επιπλέον εκρηκτικά

Συνελήφθη ένας 13χρονος - Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους υπόλοιπους πολίτες «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σκηνές έντασης επικρατούν από αργά το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Όσλο, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην οδό Πιλεστρέντ, κινητοποιώντας μαζικά τις δυνάμεις ασφαλείας.

Μετά την πρώτη έκρηξη, η αστυνομία της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν πυροδοτηθεί. Με επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους υπόλοιπους πολίτες «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος αν και το NRK δεν αναφέρει την ηλικία του ατόμου. Ηη αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα.

Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. 

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, οι Αρχές υποψιάζονται ότι εμπλέκονται συμμορίες.


Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον δρόμο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από την περιοχή. 

Την ίδια στιγμή, η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί, με εκκενώσεις οχημάτων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της έκρηξης και αναφορές ότι επηρεάστηκε ευρύτερα το δίκτυο τραμ της νορβηγικής πρωτεύουσας. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι στους κατοίκους στάλθηκαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους, με οδηγίες να μείνουν σε ασφαλή σημεία μακριά από το σημείο της έκρηξης.

Βίντεο το οποίο σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ δείχνει μία από τις εκρήξεις

Η έκρηξη έγινε σχετικά κοντά στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού Έρτνο Σόλμπεργκ, η οποία απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.

«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ» 

«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε στην aftonbladet.se, ο Γιόναρ Τέιγκεν, ο οποίος ήταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.

