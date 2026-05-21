Η «μεταμόρφωση» του T-Center για το Final-4 της Euroleague, φωτογραφίες

Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει από τις 22 έως τις 24/5 το Final-4 με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Ρεάλ και της Βαλένθια

Πανέτοιμο για να είναι υποδεχτεί το Final-4 της Euroleague είναι το T-Center Athens. 

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που ανήκει στο συγκρότημα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από την πράσινη ΚΑΕ στη Euroleague η οποία το μεταμόρφωσε για τις ανάγκες του Final-4 που θα φιλοξενηθεί εκεί από τις 22 έως τις 24/5. 

Κατέβηκαν από την οροφή του γηπέδου τα λάβαρα με τους τίτλους του Παναθηναϊκού, αλλά παρέμειναν τα λάβαρα με τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο, ενώ μεγάλωσε και η εξέδρα για τα ΜΜΕ. 

Διαμορφώθηκε η αίθουσα Τύπου η οποία είναι ίσως η πιο μεγάλη σε έκταση σε Final-4 ενώ εντός και εκτός το T-Center γέμισε με το logo του Final-4. 

Παντού υπάρχει η κούπα της Euroleague και το...μότο είναι το «F4GLORY». Παντού υπάρχουν οι μεγάλοι χορηγοί της Euroleague. 

Θυμίζουμε την Παρασκευή (22/5) στις 18:00 θα διεξαχθεί ο ημιτελικός της Φενέρ με τον Ολυμπιακό και στις 21:00 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και στη Βαλένθια. 

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (21:00). 


