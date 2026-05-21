Φινάλε με νίκη για την Κηφισιά, 3-2 την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ
SPORTS
Super League 1 ΑΕΛ Κηφισιά

Φινάλε με νίκη για την Κηφισιά, 3-2 την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε δύο φορές, η ΑΕΛ ισοφάρισε και τη νίκη χάρισε με γκολ του στο 79' ο Αμανί

Φινάλε με νίκη για την Κηφισιά, 3-2 την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ
Με μία νίκη γοήτρου που την κράτησε οριστικά στη 10η θέση της τελικής βαθμολογίας, ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία της στη Stoiiximan Super League η Κηφισιά, επικρατώντας της ήδη υποβιβασμένης ΑΕΛ με 3-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play out 

Σε ένα πολύ ωραίο κι «ελεύθερο» παιχνίδι με πολλές φάσεις και χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες η Κηφισιά πήρε το τρίποντο χάρις στα γκολ των Λαρουσί (3’), Πόμπο (31’) κι Αμανί (79’), ενώ οι «βυσσινί» ισοφάρισαν δύο φορές με τα τέρματα των Τούπτα (6’) και Πέρες (53’), απίστευτος «κεραυνός» έξω απ’ την περιοχή.



Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Κίτρινες: 58’ Ζέλσον Σόουζα - 35’ Ατανάσοφ
Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Κλείσιμο
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72’ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (59’ Αμανί), Μπένι, Ζέλσον Σόουζα (59’ Πατήρας), Νούνελι (58’ Πόθας), Πόμπο (72’ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γκρόζος (46’ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (80’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62’ Στάικος), Πασάς (62’ Γκάρατε).

*Πριν από την έναρξη του αγώνα η Κηφισιά ενημέρωσε κι επίσημα απ’ τα μεγάφωνα τον κόσμο της ομάδας πως θα χρησιμοποιήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» ως έδρα της στην επόμενη αγωνιστική της περίοδο της Super League (2026/2027).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης