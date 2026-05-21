Al Arabiya: Έτοιμο το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, τι αναφέρει για τα Στενά του Ορμούζ, ούτε λέξη για τα πυρηνικά

🇺🇸🇮🇷 GRAND: Les médias étatiques iraniens affirment que le projet de accord entre les États-Unis et l'Iran a été atteint finalement par la médiation pakistanaise et pourrait être annoncé dans les heures à venir. #Iran #USA #Négociations """ pic.twitter.com/kVU9xq3Ann — G-ON TRADING (@G_ONTrading) May 21, 2026

Το Al Arabiya μετέδωσε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμο το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το οποίο και θα ανακοινωθεί πιθανόν «μεσα στις επόμενες ώρες».Η πρόταση, που υποβλήθηκε διαμέσου των μεσολαβητών του Πακιστάν, είναι στα χέρια της Τεχεράνης, την οποία εξετάζει, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη.Τα βασικά σημεία της πρότασης, όπως τη δημοσιοποίησε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:- άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, από ξηρά, αέρα και θάλασσα- αμοιβαία δέσμευση και των δύο εμπολέμων για παύση των επιθέσεων σε υποδομές- παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της υποκίνησης ενημερωτικού πολέμου- σεβασμός της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις- διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στηΘάλασσα του Ομάν- κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση των κυρώσεων, εφόσον το Ιράν συμμορφωθεί- έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός επτά ημερών- επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων ΕθνώνΗ συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, όταν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές.Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την προηγούμενη πρόταση του Ιράν, που υποβλήθηκε στις 10 Μαΐου, «εντελώς απαράδεκτη» ενώ σε άλλη ευκαιρία την χαρακτήρισε «σκουπίδια» που πέταξε χωρίς να τη διαβάσει ολόκληρη.Σε δηλώσεις του όλο αυτό το διάστημα, ακόμη και σήμερα, άφηνε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις θα επαναληφθούν ξανά, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη σφοδρότητα.