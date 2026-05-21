Με αντισεισμική προστασία η Μεγάλη Πυραμίδα στη Γκίζα, νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς στέκει όρθια εδώ και 4.600 χρόνια

Αν υπάρχει ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που δημιουργήθηκε πραγματικά για να αντέξει στον χρόνο, αυτό είναι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας , το εμβληματικό μνημείο της αρχαίας Αιγύπτου που εδώ και περίπου 4.600 χρόνια παραμένει όρθιο, παρά την άνοδο και την πτώση ολόκληρων πολιτισμών, χάρη στην αντισεισμική της κατασκευή.Όπως αναφέρει το Reuters , νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πλέον έναν από τους βασικούς λόγους της εντυπωσιακής ανθεκτικότητάς της: Η πυραμίδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με δομικά χαρακτηριστικά που την βοήθησαν να απορροφά και να αντέχει την καταστροφική ενέργεια των σεισμών.Οι ερευνητές μελέτησαν τη δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής χρησιμοποιώντας σεισμόμετρα, ειδικές συσκευές που καταγράφουν μικρές περιβαλλοντικές δονήσεις που προκαλούνται τόσο από φυσικές δυνάμεις όσο και από ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 37 διαφορετικά σημεία μέσα και γύρω από την πυραμίδα.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πυραμίδα εμφανίζει εξαιρετικά ομοιογενή και σταθερή δομική απόκριση στις δονήσεις, παρά το τεράστιο μέγεθος και την πολυπλοκότητα της κατασκευής.Η Μεγάλη Πυραμίδα βρίσκεται στη Γκίζα, κοντά στο Κάιρο, και κατασκευάστηκε από τεράστιους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους. Κάθε πλευρά της βάσης της έχει μήκος περίπου 230 μέτρα, ενώ καλύπτει έκταση περίπου 5,3 εκταρίων.Αρχικά το ύψος της έφθανε τα 147 μέτρα. Ωστόσο, η φυσική διάβρωση και η αφαίρεση των εξωτερικών λίθων κατά το πέρασμα των αιώνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικά υλικά, μείωσαν το σημερινό ύψος της στα περίπου 138,5 μέτρα. Για σχεδόν 3.800 χρόνια αποτέλεσε το ψηλότερο ανθρώπινο κατασκεύασμα στον κόσμο.Οι επιστήμονες εντόπισαν αρκετά χαρακτηριστικά που της προσδίδουν αντισεισμική αντοχή. Μεταξύ αυτών είναι η εξαιρετικά πλατιά βάση της, το χαμηλό κέντρο βάρους, η απόλυτα συμμετρική γεωμετρία, η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή, αλλά και ο σύνθετος εσωτερικός σχεδιασμός της, με θαλάμους που μειώνουν την ενίσχυση των δονήσεων. Επιπλέον, η πυραμίδα κατασκευάστηκε πάνω σε ισχυρό ασβεστολιθικό υπόβαθρο.Ο σεισμολόγος Mohamed ElGabry από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου δήλωσε ότι «όλα αυτά τα στοιχεία μαζί δημιουργούν μια ισορροπημένη και συνεκτική κατασκευή».Από την πλευρά του, ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης και σεισμολόγος Asem Salama ανέφερε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκευαστές φαίνεται πως διέθεταν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σταθερότητα, τη συμπεριφορά των θεμελίων, την κατανομή της μάζας και τη μεταφορά φορτίων.Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι περισσότερες δονήσεις που καταγράφηκαν μέσα στην πυραμίδα εμφάνιζαν συχνότητες που έδειχναν ομοιόμορφη κατανομή της μηχανικής πίεσης σε όλη τη δομή.Ο Σαλάμα διευκρίνισε πάντως ότι δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι σχεδίασαν συνειδητά την πυραμίδα ως αντισεισμικό έργο. Όπως είπε, πιθανότερο είναι ότι μέσα από δοκιμές και λάθη ανέπτυξαν αρχιτεκτονικές και γεωτεχνικές λύσεις που οδήγησαν φυσικά σε εξαιρετικά ανθεκτικές κατασκευές. Άλλωστε, ορισμένες προβληματικές πυραμίδες που είχαν προηγηθεί της Μεγάλης Πυραμίδας αποδεικνύουν αυτή τη διαδικασία εξέλιξης.Οι επιστήμονες συνέλεξαν σεισμικά δεδομένα από διάφορους διαδρόμους και θαλάμους στο εσωτερικό της πυραμίδας, συμπεριλαμβανομένου του κύριου ταφικού χώρου, γνωστού ως «Θάλαμος του Βασιλιά», καθώς και από το βραχώδες υπόβαθρο και το έδαφος γύρω από το μνημείο.



Φωτογραφία: REUTERS