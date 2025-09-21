Νετανιάχου: Ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Αίγυπτο για τη στρατιωτική παρουσία στο Σινά

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
ζήτησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ
να παρέμβει προκειμένου να μειωθεί η στρατιωτική παρουσία της Αιγύπτου
στη Χερσόνησο του Σινά
, καθώς σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Axios
, οι ενέργειες του Καΐρου παραβιάζουν τη συνθήκη ειρήνης του 1979
.
Κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
, ο Νετανιάχου
παρουσίασε λίστα ενεργειών που χαρακτήρισε ως «σημαντικές παραβιάσεις» της ειρηνευτικής συμφωνίας, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες
είναι εγγυήτρια δύναμη.
Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Αίγυπτος
κατασκευάζει στρατιωτικές υποδομές σε περιοχές όπου η συμφωνία επιτρέπει μόνο ελαφρύ οπλισμό. Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται η επέκταση διαδρόμων σε αεροπορικές βάσεις του Σινά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και η κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, ενδέχεται να προορίζονται για αποθήκευση πυραύλων.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πυραυλικών συστημάτων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, η αιγυπτιακή πλευρά δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τον σκοπό των έργων, παρά τις διπλωματικές και στρατιωτικές ερωτήσεις που υπέβαλε το Ισραήλ.
Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ιερουσαλήμ αποφάσισε να απευθυνθεί στην Ουάσινγκτον
μετά την αποτυχία απευθείας επαφών με το Κάιρο.
Την ίδια στιγμή, η Αίγυπτος έχει παρουσιάσει πρόταση για τη δημιουργία μιας αραβικής στρατιωτικής συμμαχίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ετοιμότητα να αποστείλει έως και 20.000 στρατιώτες στη δύναμη ταχείας αντίδρασης.
