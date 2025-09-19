Ομιλία του Αμπάς μέσω βίντεο στον ΟΗΕ μετά την άρνηση των ΗΠΑ για χορήγηση βίζας
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται η έδρα του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε σήμερα να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να απευθύνει ομιλία μέσω βίντεο στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η έδρα του ΟΗΕ.

Το ψήφισμα έλαβε 145 ψήφους υπέρ και πέντε ψήφους κατά, ενώ έξι χώρες απείχαν. Η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται, με τον στρατό να πολλαπλασιάζει τις εντολές για εκκένωση της πόλης εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών. 

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό,  «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.


Επιθέσεις «άνευ προηγουμένου»

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα εξαπέλυαν ισχύ «άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας και μην επιτρέψει στη Χαμάς να τον εκμεταλλευτεί «ως ανθρώπινη ασπίδα».

Παράλληλα, οι IDF έκαναν γνωστό το κλείσιμο της δεύτερης διαδρομής εκκένωσης, που είχε ανοίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Κλείσιμο
