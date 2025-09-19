Ένας νεκρός σε επιχείρηση της αστυνομίας της Βραζιλίας μέσα σε ομάδες οργανωμένων οπαδών - Δείτε βίντεο
Βραζιλία Συνδέσμοι Οργανωμένων Οπαδών Οπαδοί

Ένας νεκρός σε επιχείρηση της αστυνομίας της Βραζιλίας μέσα σε ομάδες οργανωμένων οπαδών - Δείτε βίντεο

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 έρευνες - Εγκληματίες παριστάνουν τους οπαδούς και διαπράττουν ληστείες ή ανθρωποκτονίες, λένε οι Αρχές

Ένας νεκρός σε επιχείρηση της αστυνομίας της Βραζιλίας μέσα σε ομάδες οργανωμένων οπαδών - Δείτε βίντεο
Μια αστυνομική «αστραπιαία επιχείρηση» στη Βραζιλία την Πέμπτη (18/9) κατά «εγκληματιών» μέσα σε οργανωμένες ομάδες οπαδών ποδοσφαίρου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υπόπτου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 έρευνες στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής επιχείρησης, η οποία στόχευε σε γκρουπ ultras των Φλαμένγκο, Βάσκο ντα Γκάμα, Μποταφόγκο και Φλουμινένσε, των τεσσάρων ιστορικών συλλόγων του Ρίο.

Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν «κώδικες» στα κοινωνικά δίκτυα ώστε «να κανονίζουν ραντεβού για συμπλοκές που πρόσφατα οδήγησαν σε νεκρούς και τραυματίες», ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.




Την περασμένη εβδομάδα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο Ρίο, όπου την Κυριακή (21/9) θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Φλαμένγκο και Βάσκο, αγώνας υψηλού κινδύνου, στο στάδιο Μαρακανά.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι έχουν «εντοπίσει εγκληματίες που παριστάνουν τους οπαδούς για να διαπράττουν ληστείες ή ανθρωποκτονίες». Ο ύποπτος που σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Pax Stadium», «ήρθε σε αντιπαράθεση» με αστυνομικούς, διευκρίνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.


Κλείσιμο



Κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα και πυρομαχικά, ενώ έγιναν έφοδοι στα γραφεία αρκετών οργανωμένων οπαδικών συνδέσμων. «Οι εγκληματίες δεν είναι οπαδοί, όχι στη βία στο ποδόσφαιρο», έγραψε η κυβέρνηση της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο στον λογαριασμό της στο Instagram.




«Δεν πρόκειται για μάχη κατά των οργανωμένων συνδέσμων, οι οποίοι είναι νόμιμοι», διευκρίνισε η αστυνομία. Η βία στο ποδόσφαιρο αποτελεί σοβαρό ζήτημα στη Νότια Αμερική. Στις 20 Αυγούστου, ένας αγώνας του Copa Sudamericana, διακόπηκε λόγω βίαιων συγκρούσεων μεταξύ οπαδών της Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) και της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.




