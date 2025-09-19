Ένας νεκρός σε επιχείρηση της αστυνομίας της Βραζιλίας μέσα σε ομάδες οργανωμένων οπαδών - Δείτε βίντεο

«Δεν πρόκειται για μάχη κατά των οργανωμένων συνδέσμων, οι οποίοι είναι νόμιμοι», διευκρίνισε η αστυνομία. Η βία στο ποδόσφαιρο αποτελεί σοβαρό ζήτημα στη Νότια Αμερική. Στις 20 Αυγούστου, ένας αγώνας του Copa Sudamericana, διακόπηκε λόγω βίαιων συγκρούσεων μεταξύ οπαδών της Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) και της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.