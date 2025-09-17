Γερμανία: Σύννεφα στη βαριά βιομηχανία - Μετά τη Ford και η Bosch προχωρά σε μαζικές περικοπές

Επιπλέον 1.000 θέσεις αναμένεται να κόψει η Ford στην Κολωνία ενώ και η Bosch εξαγγέλλει μέτρα περικοπών ύψους 2,5 δις ετησίως