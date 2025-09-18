ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Νότια Αφρική Σεκιούριτι Ένοπλοι Πυροβολισμοί

«Βροχή» από σφαίρες σε μάχη σεκιουριτά με ένοπλους στη Νότια Αφρική - Γλίτωσε από θαύμα, δείτε βίντεο

Ο υπάλληλος της εταιρείας σεκιούριτι ανταπέδωσε τα πυρά - Έρευνα για απόπειρα δολοφονία από την αστυνομία

Μάριος Καλογερόπουλος
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ένας δρόμος στην πόλη Ουμλάνγκα στη Νότια Αφρική το πρωί της Τρίτης όταν ένας υπάλληλος εταιρείας σεκιούριτι καταδίωξε αυτοκίνητο με υπόπτους που άνοιξαν πυρ για να διαφύγουν.

Στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή που οι άγνωστοι άνδρες άνοιξαν πυρ και γάζωσαν το αυτοκίνητο του σεκιουριτά, ο οποίος τους είχε κλείσει με το δικό του όχημα για να μην ξεφύγουν.



Ο υπάλληλος ασφαλείας βγήκε από το αυτοκίνητό του και ανταπέδωσε τα πυρά χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί από τις σφαίρες των υπόπτων.

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής διεξάγει έρευνες για απόπειρα δολοφονίας του σεκιουριτά.



«Όταν η ομάδα μας πλησίασε, ο ύποπτος έφυγε με ένα λευκό Toyota Starlet. Οι υπάλληλοί μας κυνήγησαν το όχημα και κατάφεραν να το σταματήσουν στο Somerset Drive. Τότε οι ύποπτοι βγήκαν από το όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον της ομάδας της Blue Security. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο όχημα, ένα Toyota διπλής καμπίνας, έφτασε στο σημείο. Ένας από τους επιβάτες του, ντυμένος με κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, πυροβόλησε με τουφέκι προς το προσωπικό μας. Και τα δύο οχήματα έφυγαν από την περιοχή μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Blue Security

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για το θάρρος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε η ομάδα μας σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες» σημείωσε σε δική του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χανκ βαν Μπέμελεν.

Μάριος Καλογερόπουλος
