Οι Φρουροί της Επανάστασης παραδίδουν μαθήματα χρήσης καλάσνικοφ: Παρουσιαστής πυροβολεί live μια σημαία των ΗΑΕ

Οι απειλές του Τραμπ για νέα χτυπήματα στο Ιράν έχουν βγάλει αρκετούς πολίτες στους δρόμους, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να ενισχύσει το αντιαμερικανικό αίσθημα

Τεχεράνη, χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν τους δρόμους κάθε βράδυ σε κρατικά οργανωμένες συγκεντρώσεις, με στόχο να ενισχύσουν το κίνημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης παραδίδουν μαθήματα χρήσης όπλων ακόμα και σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές!



Στην Ταϊρίς, μια από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες της «Θάνατος στην Αμερική» αντηχεί ανάμεσα στις σημαίες που κυματίζουν, ενώ πλανόδιοι πωλητές πατριωτικά καπέλα και εμβλήματα, στους συμμετέχοντες.











Βανάκ, γυναίκες μαθαίνουν να χειρίζονται καλάσνικοφ τύπου AK-47, από μασκοφόρους με στρατιωτικές στολές, ενώ ακόμα και μικρά παιδιά έχουν θεαθεί να παίζουν με άδεια όπλα, σημαδεύοντας προς τον αέρα και πατώντας τη σκανδάλη.



Η γενική έκκληση για οπλοφορία επαναλαμβάνεται και στην κρατική τηλεόραση, με παρουσιαστές να κρατούν επιθετικά όπλα μπροστά στις κάμερες.



Στο κρατικό κανάλι Ofogh, ο παρουσιαστής Χοσέιν Χοσεϊνί πυροβόλησε ζωντανά προς την οροφή του στούντιο, σημαδεύοντας μια σημαία των «εχθρικών» Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από ένα σύντομο μάθημα από μασκοφορεμένο μέλος των Φρουρών της Επανάστασης.









Παράλληλα, η παρουσιάστρια του Channel-3, Μομπίνα Νασίρι, απευθύνθηκε στο κοινό κρατώντας το όπλο με τα δύο χέρια: «Μου έστειλαν ένα όπλο από την πλατεία Βανάκ για να μάθω κι εγώ, όπως όλοι εσείς, να το χρησιμοποιώ», ανακοίνωσε.







Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική της ιρανικής κυβέρνησης να ενισχύσει την ετοιμότητα των πολιτών και να εδραιώσει τη μαζική υποστήριξη απέναντι στη Δύση.