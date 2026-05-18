Οι Φρουροί της Επανάστασης παραδίδουν μαθήματα χρήσης καλάσνικοφ: Παρουσιαστής πυροβολεί live μια σημαία των ΗΑΕ
Οι απειλές του Τραμπ για νέα χτυπήματα στο Ιράν έχουν βγάλει αρκετούς πολίτες στους δρόμους, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να ενισχύσει το αντιαμερικανικό αίσθημα
Στην Ταϊρίς, μια από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, η φράση «Θάνατος στην Αμερική» αντηχεί ανάμεσα στις σημαίες που κυματίζουν, ενώ πλανόδιοι πωλητές πατριωτικά καπέλα και εμβλήματα, στους συμμετέχοντες.
Τις τελευταίες ημέρες όμως, εμφανίστηκαν και κιόσκια εκπαίδευσης στη χρήση όπλων, όπου πολίτες διδάσκονται βασικές τεχνικές χρήσης – ένα σημάδι της σκληρότητας των ιρανικών Αρχών και της προετοιμασίας του πληθυσμού για ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.
In Iran, popular training operations are underway on how to use light weapons to counter any ground invasion.— AmunRa (@AmunRa1111) May 18, 2026
Women shown learning how to disassemble and reassemble the Kalashnikov.
Hypocrites will call them terrorists but if it happens in their country they ll be patriots https://t.co/uUNnyGcPq8 pic.twitter.com/hjIASx2PJw
Στην πλατεία Βανάκ, γυναίκες μαθαίνουν να χειρίζονται καλάσνικοφ τύπου AK-47, από μασκοφόρους με στρατιωτικές στολές, ενώ ακόμα και μικρά παιδιά έχουν θεαθεί να παίζουν με άδεια όπλα, σημαδεύοντας προς τον αέρα και πατώντας τη σκανδάλη.
Η γενική έκκληση για οπλοφορία επαναλαμβάνεται και στην κρατική τηλεόραση, με παρουσιαστές να κρατούν επιθετικά όπλα μπροστά στις κάμερες.
#Iran / #USA / #Israel 🇮🇷🇺🇸🇮🇱: Iranian Revolutionary Guards (#IRGC) continue to give instructions on the basics of Kalashnikov rifles on TV.— War Noir (@war_noir) May 17, 2026
An IRGC member has recently appeared on TV with a rare “Type 68” assault rifle (68식자동보총) originally made in #NorthKorea (#DPRK) 🇰🇵. pic.twitter.com/XJeuhNdQx6
Στο κρατικό κανάλι Ofogh, ο παρουσιαστής Χοσέιν Χοσεϊνί πυροβόλησε ζωντανά προς την οροφή του στούντιο, σημαδεύοντας μια σημαία των «εχθρικών» Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από ένα σύντομο μάθημα από μασκοφορεμένο μέλος των Φρουρών της Επανάστασης.
The Hana Human Rights Organization strongly condemns the broadcasting of Kalashnikov assault rifle training on the Islamic Republic of Iran Broadcasting's (IRIB) Ofogh channel. Hana considers this act dangerous, irresponsible, and a blatant violation of child rights, public… pic.twitter.com/Yv7V3KyNcd— Hana Human Rights (@hana_hr_eng) May 16, 2026
History repeats...— Masih🇮🇷🇺🇲 (@Masihh) May 16, 2026
In Libya, Hala Misrati appeared on state TV with a pistol, pledging loyalty to Gaddafi.
Soon after, state TV fell.
Tripoli fell.
The regime collapsed.
Now in Iran, Mobina Nasiri appears on state TV holding an AK-47, delivering the same visual message:… pic.twitter.com/oGKLc9zKYY
Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική της ιρανικής κυβέρνησης να ενισχύσει την ετοιμότητα των πολιτών και να εδραιώσει τη μαζική υποστήριξη απέναντι στη Δύση.
