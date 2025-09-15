Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Σίσι: Το Ισραήλ έχει ξεπεράσει τα όρια της διπλωματικής και στρατιωτικής λογικής
Πυρά και από τον Ερντογάν κατά του Ισραήλ στη διάρκεια της συνεδρίασης της Αραβο-Ισλαμικής συνόδου κορυφής
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις όποιες ευκαιρίες για την επίτευξη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών στη Μέση Ανατολή.
«Αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών στην περιοχή και προσθέτει εμπόδια στις ευκαιρίες για την επίτευξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συμφωνιών και μάλιστα ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες», δήλωσε ο Αιγύτιος πρόεδρος αναφερόμενος στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αραβο-Ισλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα.
«Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω: Αυτή η επιθετικότητα αντικατοπτρίζει σαφώς ότι οι πρακτικές του Ισραήλ έχουν ξεπεράσει τα όρια της διπλωματικής και στρατιωτικής λογικής. Έχουν ξεπεράσει όλα τα όρια. Καταδικάζουμε έντονα την επιθετικότητα του Ισραήλ έναντι του Κατάρ» πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Σίσι, τονίζοντας πως το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι η ασφάλεια και η κυριαρχία του δεν θα επιτευχθούν με τη βία, αλλά με τον σεβασμό του νόμου και της κυριαρχίας των άλλων κρατών.
Στην ίδια σύνοδο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με σκληρά λόγια για την κυβέρνηση του Ισραήλ, λέγοντας πως «υπάρχει μια άπληστη, αιμοδιψής νοοτροπία μεταξύ των ισραηλινών αξιωματούχων».
«Η κλιμακούμενη ισραηλινή επιθετικότητα αποτελεί άμεση απειλή για την περιοχή μας. Ελπίζω ότι οι σημερινές μας αποφάσεις θα μεταφραστούν σε μια γραπτή δήλωση που θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου σκοπεύει να συνεχίσει τις σφαγές εναντίον του παλαιστινιακού λαού και να βυθίσει την περιοχή στο χάος. Οι ισραηλινοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν ψευδαισθήσεις σχετικά με το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους ισραηλινούς αξιωματούχους ενώπιον της δικαιοσύνης σύμφωνα με τους διεθνείς νομικούς μηχανισμούς» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.
