Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
IDF: Νεκρά 11 μέλη της Χαμάς σε υπόγειες σήραγγες στη βόρεια Γάζα
IDF: Νεκρά 11 μέλη της Χαμάς σε υπόγειες σήραγγες στη βόρεια Γάζα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις στο Μπέιτ Χανούν με στόχο την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς
Στο πλαίσιο πρόσφατης επιχείρησης στο Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο άκρο της Γάζας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν σε σήραγγες της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις στην περιοχή με στόχο την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς.
Τον Αύγουστο, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι το τάγμα της Χαμάς στο Μπέιτ Χανούν είχε ηττηθεί, καθώς οι τελευταίοι ένοπλοι είχαν είτε σκοτωθεί είτε παραδοθεί. Ωστόσο, από τη σημερινή ανακοίνωση προκύπτει ότι ορισμένα στελέχη είτε επέστρεψαν στην περιοχή είτε δεν είχαν εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον IDF, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί οι σοροί 11 μελών της Χαμάς μέσα στο υπόγειο δίκτυο, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.
Τον Αύγουστο, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι το τάγμα της Χαμάς στο Μπέιτ Χανούν είχε ηττηθεί, καθώς οι τελευταίοι ένοπλοι είχαν είτε σκοτωθεί είτε παραδοθεί. Ωστόσο, από τη σημερινή ανακοίνωση προκύπτει ότι ορισμένα στελέχη είτε επέστρεψαν στην περιοχή είτε δεν είχαν εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον IDF, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί οι σοροί 11 μελών της Χαμάς μέσα στο υπόγειο δίκτυο, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα