IDF: Νεκρά 11 μέλη της Χαμάς σε υπόγειες σήραγγες στη βόρεια Γάζα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις στο Μπέιτ Χανούν με στόχο την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς