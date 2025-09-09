Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Η υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε on air στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου - Δείτε βίντεο
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις υπογλυκαιμία, είπε η ίδια - Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε
Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λανν, λιποθύμησε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της.
Η Λανν, στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στεκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλα κυβερνητικά μέλη, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με άλλα στελέχη έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.
Λίγο αργότερα, η υπουργός επέστρεψε χαμογελαστή και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις υπογλυκαιμία». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η Λανν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ωστόσο δεν έφερε εμφανή τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Η Λανν, που μέχρι πρότινος ήταν δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε την Τρίτη καθήκοντα υπουργού Υγείας μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.
«Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», ανέφερε δημοσιογράφος της εφημερίδας DN που βρισκόταν στην αίθουσα.
JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ— BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025
