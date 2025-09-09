Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε Χομς, Παλμύρα και Λαττάκεια στη Συρία - Δείτε βίντεο
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε Χομς, Παλμύρα και Λαττάκεια στη Συρία - Δείτε βίντεο

Την πληροφορία μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να επιβεβαιώνουν οι IDF

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε Χομς, Παλμύρα και Λαττάκεια στη Συρία - Δείτε βίντεο
Για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη συριακή πόλη Χομς, έκαναν λόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσα ενημέρωσης της Συρίας. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, κρατικά μέσα έκαναν λόγο και για εκρήξεις κοντά στη Λαττάκεια και στην Παλμύρα

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία ήταν σχετικά σπάνιες τους τελευταίους μήνες.


Πάντως, από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία, ξεκινώντας παράλληλα έναν πρωτοφανή διάλογο με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό.

