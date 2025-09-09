Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε Χομς, Παλμύρα και Λαττάκεια στη Συρία - Δείτε βίντεο
Την πληροφορία μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να επιβεβαιώνουν οι IDF
Για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη συριακή πόλη Χομς, έκαναν λόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσα ενημέρωσης της Συρίας. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.
Παράλληλα, κρατικά μέσα έκαναν λόγο και για εκρήξεις κοντά στη Λαττάκεια και στην Παλμύρα.
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία ήταν σχετικά σπάνιες τους τελευταίους μήνες.
Πάντως, από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία, ξεκινώντας παράλληλα έναν πρωτοφανή διάλογο με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό.
