Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε Χομς, Παλμύρα και Λαττάκεια στη Συρία - Δείτε βίντεο

Για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη συριακή πόλη, έκαναν λόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσα ενημέρωσης της. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.Παράλληλα, κρατικά μέσα έκαναν λόγο και για εκρήξεις κοντά στηκαι στηνΟι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία ήταν σχετικά σπάνιες τους τελευταίους μήνες.Πάντως, από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία, ξεκινώντας παράλληλα έναν πρωτοφανή διάλογο με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό.