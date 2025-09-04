Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Τέξας: Νόμος δίνει δικαίωμα σε πολίτες να μηνύουν όποιον διευκολύνει την παροχή χαπιών άμβλωσης
Τέξας: Νόμος δίνει δικαίωμα σε πολίτες να μηνύουν όποιον διευκολύνει την παροχή χαπιών άμβλωσης
Στο Τέξας η άμβλωση είναι απαγορευμένη – Ο νόμος θα πρέπει να υπογραεί από τον κυβερνήτη και αποζημιώνει τους ενάγοντες με τουλάχιστον 100.000 δολάρια.
Νέα νίκη για το κίνημα κατά των αμβλώσεων συνιστά ο νέος νόμος που ψήφισε η τοπική Γερουσία της Πολιτείας του Τέξας, με τους Ρεπουμπλικανούς στην πλειοψηφία, που δίνει το δικαίωμα σε πολίτες να μηνύουν οποιονδήποτε διευκολύνει την παροχή του χαπιού της άμβλωσης (αλλιώς γνωστό ως χάπι της επόμενης μέρας).
Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας, πρέπει τώρα να υπογραφεί από τον συντηρητικό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.
Με την επικύρωση, ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη, ιδιωτικά ακόμη και χωρίς να έχει έννομο συμφέρον, να μηνύσει οποιονδήποτε δυνητικό παραβάτη, με αποζημίωση που ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 δολάρια.
Αν και το νομοσχέδιο δεν προβλέπει δίωξη εις βάρος γυναικών που επιδιώκουν να λάβουν τα χάπια αυτά, το νομοσχέδιο απαγορεύει τη συνταγογράφηση, την παρασκευή ή την αποστολή χαπιών άμβλωσης.
«Αυτός ο νόμος αφορά την προστασία του μικρού μωρού που μεγαλώνει στη μήτρα της μητέρας του», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπράιαν Χιουζ με ανάρτηση στο X. «Αυτός ο νόμος αφορά τη διασφάλιση ότι οι Big Pharma (σ.σ. μεγαλοφαρμακοβιομήχανοι) δεν μπορούν πλέον να στέλνουν τοξικά χάπια στο Τέξας αποκλειστικά για να διογκώνουν τα κέρδη τους εις βάρος της ζωής», πρόσθεσε ο συντηρητικός γερουσιαστής.
Το νομοσχέδιο «δίνει τους Τεξανούς ρόλο κυνηγών επικηρυγμένων», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη της Δημοκρατική γερουσιαστής Κάρολ Αλβαράντο, σύμφωνα με τους New York Times.
Μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, περίπου 20 Πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει σοβαρά την πρόσβαση στη εθελούσια διακοπή της κύησης. Το Τέξας, που είναι από τις πιο συντηρητικές πολιτείες, απαγορεύει όλες τις αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αιμομιξίας ή βιασμού, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή ή σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα.
Σε έναν γιατρό από τη Νέα Υόρκη επιβλήθηκε πρόσφατα πρόστιμο 100.000 δολαρίων στο Τέξας και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες στη Λουιζιάνα για τη εξ αποστάσεως συνταγογράφηση χαπιών άμβλωσης σε ασθενείς που διαμένουν σε αυτές τις νότιες Πολιτείες.
Στο Τέξας, ένας άνδρας μήνυσε έναν γιατρό από την Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορώντας τον ότι έστειλε χάπια άμβλωσης στην κοπέλα του.
Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας, πρέπει τώρα να υπογραφεί από τον συντηρητικό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.
Δικαίωμα αποζημίωσης τουλάχιστον 100.000 δολάρια
Με την επικύρωση, ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη, ιδιωτικά ακόμη και χωρίς να έχει έννομο συμφέρον, να μηνύσει οποιονδήποτε δυνητικό παραβάτη, με αποζημίωση που ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 δολάρια.
Αν και το νομοσχέδιο δεν προβλέπει δίωξη εις βάρος γυναικών που επιδιώκουν να λάβουν τα χάπια αυτά, το νομοσχέδιο απαγορεύει τη συνταγογράφηση, την παρασκευή ή την αποστολή χαπιών άμβλωσης.
Σε ρόλο «κυνηγών επικηρυγμένων» οι Τεξανοί
«Αυτός ο νόμος αφορά την προστασία του μικρού μωρού που μεγαλώνει στη μήτρα της μητέρας του», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπράιαν Χιουζ με ανάρτηση στο X. «Αυτός ο νόμος αφορά τη διασφάλιση ότι οι Big Pharma (σ.σ. μεγαλοφαρμακοβιομήχανοι) δεν μπορούν πλέον να στέλνουν τοξικά χάπια στο Τέξας αποκλειστικά για να διογκώνουν τα κέρδη τους εις βάρος της ζωής», πρόσθεσε ο συντηρητικός γερουσιαστής.
Το νομοσχέδιο «δίνει τους Τεξανούς ρόλο κυνηγών επικηρυγμένων», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη της Δημοκρατική γερουσιαστής Κάρολ Αλβαράντο, σύμφωνα με τους New York Times.
Τι προβλέπει ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας
Μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, περίπου 20 Πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει σοβαρά την πρόσβαση στη εθελούσια διακοπή της κύησης. Το Τέξας, που είναι από τις πιο συντηρητικές πολιτείες, απαγορεύει όλες τις αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αιμομιξίας ή βιασμού, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή ή σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα.
Σε έναν γιατρό από τη Νέα Υόρκη επιβλήθηκε πρόσφατα πρόστιμο 100.000 δολαρίων στο Τέξας και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες στη Λουιζιάνα για τη εξ αποστάσεως συνταγογράφηση χαπιών άμβλωσης σε ασθενείς που διαμένουν σε αυτές τις νότιες Πολιτείες.
Στο Τέξας, ένας άνδρας μήνυσε έναν γιατρό από την Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορώντας τον ότι έστειλε χάπια άμβλωσης στην κοπέλα του.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα