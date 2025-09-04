Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Μαρίν Λεπέν: Η επιδίωξή της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές – Το σχέδιο να παρακάμψει την απαγόρευση
Η Λεπέν έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση και της απαγορεύτηκε να είναι υποψήφια – Ωστόσο, βλέποντας το ενδεχόμενο των εκλογών ως υπαρκτό, ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της
Τις κινήσεις της εν μέσω ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και πολιτικού χάους σχεδιάζει η Μαρίν Λεπέν, που θα επιδιώξει να είναι υποψήφια αν ο Εμανουέλ Μακρόν προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών.
Η ακροδεξιά πολιτικός, σύμφωνα με το Politico, θα προσπαθήσει τη συμμετοχή της στις εκλογές, προσφεύγοντας αμέσως στην ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας και απαιτώντας γρήγορη απόφαση για την προσφυγή της με θέμα την απαγόρευση υποψηφιότητας που της έχει επιβληθεί.
Η Λεπέν δεν μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές από τον Μάρτιο, όταν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση, μια κατηγορία την οποία συνεχίζει να αρνείται. Η ακροδεξιά πολιτικός έχει ασκήσει έφεση, ο χρόνος συζήτησης της οποίας θα αποφασιστεί τη Δευτέρα, με την απόφαση να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026. Οι υποστηρικτές της Λεπέν ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ακυρώσει την άμεση απαγόρευση της υποψηφιότητάς της, ώστε να μπορεί να κατέβει στις προεδρικές εκλογές του 2027.
Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Γαλλία είναι ραγδαίες, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μειοψηφίας που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος θεωρείται βέβαιο ότι θα τη χάσει.
Η Λεπέν έχει ξεκαθαρίσει την αντίθεση του κόμματός της με την κυβέρνηση, λόγω των προγραμματισμένων περικοπών 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», δήλωσε η Λεπέν μετά τη συνάντησή της με τον Μπαϊρού την Τρίτη.
Η Λεπέν πάντως είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι θα συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές, παρά τα νομικά της προβλήματα. Αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Politico ότι το κόμμα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικαταστάτη.
Σύμφωνα με έναν σύμβουλο της Λεπέν, αν προκηρυχθούν νέες εκλογές, εκείνη πιθανότατα θα υποβάλει τα έγγραφά της για να κατέβει υποψήφια στην εκλογική περιφέρειά της. Η υποψηφιότητά της αναμένεται ότι θα απορριφθεί. Η ίδια έχει δικαίωμα έφεσης σε διοικητικό δικαστήριο. Αν η έφεση απορριφθεί, θα μπορούσε να αμφισβητήσει συνταγματικά την απαγόρευση της υποψηφιότητάς της, ελπίζοντας ότι η υπόθεση θα φτάσει γρήγορα στο συνταγματικό δικαστήριο.
Άτομο πάντως που γνωρίζει από πρώτο χέρι τη λειτουργία του δικαστηρίου δήλωσε στο Politico ότι θα χρειαστούν έξι μήνες για να εκδώσουν απόφαση οι δικαστές. Κάτι τέτοιο καθιστά αδύνατο το ενδεχόμενο υποψηφιότητας.
Ωστόσο, κάποιοι δικηγόροι που εργάζονται για τη Λεπέν πιστεύουν ότι έχουν βρει προηγούμενα για περιπτώσεις που επιλύθηκαν πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τον σύμβουλο της Λεπέν, περιλαμβανομένης μίας υπέρ του πολιτικού κόμματος του Μακρόν τον Μάιο του 2017, αμέσως μετά την προεδρική νίκη του, αλλά πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές τον επόμενο μήνα.
Το άτομο που γνωρίζει τη λειτουργία του δικαστηρίου δήλωσε ότι η υπόθεση του 2017 «δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη» με εκείνη της Λεπέν.
Ραγδαίες εξελίξεις
Τι θα κάνει αν προκηρυχθούν εκλογές
