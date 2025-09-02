Παραιτήθηκε ο CEO της ιαπωνικής εταιρείας ποτών Suntory μετά την έρευνα για παράνομα συμπληρώματα

Suntory

BREAKING: Takeshi Niinami, chairman of Japanese beverage maker Suntory Holdings is set to step down amid allegations of involvement in obtaining drugs deemed illegal in Japan, informed sources said on Tuesday.https://t.co/WJEmHGUBzI pic.twitter.com/SJLqCfTubZ — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 2, 2025

Suntory CEO and Chairman Takeshi Niinami has resigned following a police investigation into his purchase of a potentially illegal supplement, the company said https://t.co/EaOpsp4Y2l — Reuters (@Reuters) September 2, 2025

διευθύνων σύμβουλος της Suntory, της εταιρείας ποτών που κατέχει τη μάρκα ουίσκι, υπέβαλε την παραίτησή του, μετά από αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτα παράνομα συμπληρώματα διατροφής.Η παραίτηση του Νιναμί, γνωστού για τις καινοτόμες στρατηγικές του και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της, έχει σοκάρει τον επιχειρηματικό κόσμο της Ιαπωνίας, με στελέχη της εταιρείας να προσπαθούν να καθησυχάσουν τους επενδυτές και τους καταναλωτές σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου.Η εφημερίδα Τόκιο Σίνμπουν ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά τον Νιναμί για παραβίαση των νόμων, αν και ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις κατηγορίες. Φέρεται να προσφέρθηκε να παραιτηθεί μετά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό τη Δευτέρα. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο πολυτελές διαμέρισμα του Νιναμί στο Τόκιο τον περασμένο μήνα και πήρε δείγμα ούρων, χωρίς να βρει παράνομες ουσίες.Σύμφωνα με πληροφορίες από το Nippon TV, ο Νιναμί φέρεται να υπήρξε ύποπτος για την εισαγωγή προϊόντων που περιείχαν THC, την ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης, από τις ΗΠΑ. Παρόλο που τα προϊόντα CBD είναι νόμιμα στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από THC, καθώς η κατοχή κάνναβης μπορεί να επισύρει ποινές φυλάκισης έως και 7 ετών.Ο Νιναμί, ο οποίοςδήλωσε στην εταιρεία ότι αγόρασε τα συμπληρώματα πιστεύοντας ότι ήταν νόμιμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, Νομπουχίρο Τορίι. «Ολόκληρη η εταιρεία θα συνεργαστεί για να επαναφέρει την εμπιστοσύνη» δήλωσε ο Τορίι. Ηκατέληξε στο ότι οι πράξεις του Νιναμί «καθιστούν σαφές ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα» για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, προσθέτοντας ότι τα στελέχη θεώρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητο να περιμένουν την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας για να αποδεχθούν την παραίτησή του.Η αποχώρηση του Νιναμί εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής του, την οποία ξεκίνησε όταν ανέλαβε τη διεύθυνση τηςπριν από πάνω από δέκα χρόνια, με στόχο να ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ της εταιρείας και να αντιμετωπίσει την πτώση της κατανάλωσης στην Ιαπωνία και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.Ο Νιναμί, απόφοιτος του Χάρβαρντ και πρόεδρος της Ιαπωνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, έχει χρησιμοποιήσει τις τακτικές εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης για να ασκήσει κριτική στις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές της χώρας. Διεθνώς, θεωρούνταν αντίδοτο στην επικρατούσα κουλτούρα των επιχειρήσεων που αποφεύγουν τον κίνδυνο στην Ιαπωνία.Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Νιναμί είχε αναφερθεί δημόσια σε ευαίσθητα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, όπως η αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας για να βοηθηθούν τα νοικοκυριά που πλήττονται από την οικονομική κρίση.