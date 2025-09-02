Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό, 130 τόνοι βοήθειας και 1 εκ. ευρώ από το ταμείο Έκτακτης Ανάγκης

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα (2/9) την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, 1 εκατ. ευρώ και 130 τόνους υλικών για τους πληγέντες στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.100 ανθρώπους, ενώ άφησε πίσω του παραπάνω από 3.000 τραυματίες και 8.000 κατεστραμμένα σπίτια.
Ειδικότερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατ. ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.
