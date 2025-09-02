Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας επιστρέφει στο Βελιγράδι έχοντας «νικήσει» τον καρκίνο
Η πριγκίπισσα Αικατερίνη επιστρέφει στο Βασιλικό Παλάτι του Βελιγραδίου μετά από 10 μήνες θεραπείας, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που έλαβε
Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Βασιλικό Παλάτι του Βελιγραδίου, μετά από 10 μήνες σκληρής θεραπείας και ανάρρωσης, έχοντας βγει νικήτρια από τη μάχη της με τον καρκίνο. Η επιστροφή της στον τόπο της, μαζί με τον σύζυγό της, τον Πρίγκιπα Αλέξανδρο, είναι μία νίκη όχι μόνο προσωπική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη, γεμάτη ευγνωμοσύνη για την αμέριστη υποστήριξη που έλαβε.
Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η βασιλική οικογένεια της Σερβίας, η πριγκίπισσα Αικατερίνη μοιράστηκε με δάκρυα χαράς τις σκέψεις της για την πολύτιμη υποστήριξη που έλαβε από τους γιατρούς και το προσωπικό του «Memorial Sloan Kettering Cancer Center» στη Νέα Υόρκη και του UPMC στο Πίτσμπουργκ. «Τα χέρια τους με θεράπευσαν, αλλά η συμπόνια τους μου έδωσε κουράγιο», ανέφερε συγκινημένη.
Μιλώντας για την παγκόσμια υποστήριξη που έλαβε, η πριγκίπισσα τόνισε: «Δεκάδες χιλιάδες προσευχές και μηνύματα έφτασαν σε μένα στις πιο σκοτεινές μου ώρες. Τα έφερα όλα στην καρδιά μου. Το να ξέρω ότι δεν ήμουν μόνη μου, μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα αδύναμη». Η πριγκίπισσα ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους φίλους της και τους υποστηρικτές της, καθώς ήταν η δύναμή τους που την κρατούσε όρθια.
Ακόμη και εν μέσω της ασθένειάς της, η πριγκίπισσα δεν σταμάτησε το ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο παραμένει στην καρδιά της. Στην επιστροφή της, υπενθύμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ελπίδας στον αγώνα κατά του καρκίνου, λέγοντας: «Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά δοκιμάζει και το πνεύμα. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ελπίδα σώζει καρδιές. Η ευχή μου είναι να μη χάσει κανείς τίποτα από τα δύο».
Η πριγκίπισσα αναφέρθηκε με συγκίνηση στο όνειρό της να επιστρέψει στον τόπο που αγαπά. «Το να περπατήσω ξανά στο Βελιγράδι, να είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ, είναι η μεγαλύτερη χαρά. Είμαι βαθιά ευγνώμον για την οικογένειά μου, τους φίλους μου και για κάθε ψυχή που με στήριξε με τις προσευχές της», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την αξία της στήριξης που έλαβε από τον κόσμο.
Σήμερα αναμένεται και η πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη σερβική πρωτεύουσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο.
