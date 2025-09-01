Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Η στιγμή της συντριβής μονοκινητήριου αεροσκάφους σε παραλία των ΗΠΑ - Διεσώθη ο πιλότος
Το μικρό αεροπλάνο παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο στη Βόρεια Καρολίνα
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε παραλία στη Βόρεια Καρολίνα όταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη στο νερό ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση, κατέγραψε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα.
Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί, επίσης, η προσπάθεια των διασωστών να προσεγγίσουν το μισοβυθισμένο αεροσκάφος προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον πιλότο του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό αφού παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στη Βόρεια Καρολίνα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική της περιοχής Όουκ Άιλαντ, ο πιλότος του αεροπλάνου έκανε την επιλογή να προσθαλασσωθεί «αφού διαπίστωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο».
Για καλή τύχη του πιλότου Μαρκ Φίνκελσταϊν, οι διασώστες έφτασαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα στο αεροπλάνο από το οποίο τον έβγαλαν - πρώτα τα πόδια - από το μπροστινό τμήμα αφού εκείνος είχε καταφέρει να πάρει μια τελευταία ανάσα από έναν μικρό θάλαμο με οξυγόνο που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό του μονοκινητήριου.
AUGUST 26, 2025 • AIRCRAFT WATER RESCUE UPDATE Read the Full Notice At:...Posted by Town of Oak Island on Tuesday, August 26, 2025
