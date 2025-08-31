Θερμή χειραψία Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο της Σαγκάης, δείτε βίντεο

Κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, το Πεκίνο εξήρε την πολυμέρεια, μακριά από «νοοτροπίες του Ψυχρού Πολέμου και τις παρωχημένες αντιλήψεις γεωπολιτικής αντιπαράθεσης», σε μια σαφή αιχμή προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης απαρτίζεται από 10 κράτη-μέλη ενώ 16 χώρες έχουν ρόλο παρατηρητή ή εταίρου στον διάλογο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και το 23,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Συχνά παρουσιάζεται ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.Η φετινή σύνοδος κορυφής περιγράφεται ως η μεγαλύτερη από την ίδρυσή του ΟΣΣ το 2001, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα τα μέλη του: την εμπορική αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.Οι έριδες στους κόλπους του ΟΣΣ δεν λείπουν. Η Κίνα και η Ινδία καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση των σχέσεών τους μετά τις εχθροπραξίες στα σύνορά τους το 2020, ιδίως στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έφθασε το Σάββατο στην Τιαντζίν, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2018. Δεν είναι όμως μεταξύ των ηγετών που έχει ανακοινωθεί πως θα παραστούν στην στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στο Πεκίνο.