Διάταγμα Τραμπ: Τα ομοσπονδιακά κτίρια να είναι κατά προτίμηση σε κλασικό στυλ

Τα κτίρια πρέπει να είναι οικονομικά στην κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αναφέρει ακόμη το σχετικό διάταγμα