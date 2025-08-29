Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Διάταγμα Τραμπ: Τα ομοσπονδιακά κτίρια να είναι κατά προτίμηση σε κλασικό στυλ
Τα κτίρια πρέπει να είναι οικονομικά στην κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αναφέρει ακόμη το σχετικό διάταγμα
Μια άλλη όψη του έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε: αυτή του ανθρώπου που ενδιαφέρεται για την αισθητική των ομοσπονδιακών κτιρίων. Εύγλωττος και ο τίτλος του διατάγματος: «Να κάνουμε ξανά όμορφη την ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική»
«Τα ομοσπονδιακά δημόσια κτίρια πρέπει να αναβαθμίζουν και να ομορφαίνουν τους δημόσιους χώρους, να εμπνέουν το ανθρώπινο πνεύμα, να εξευγενίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εμπνέουν σεβασμό στο ευρύ κοινό. Πρέπει επίσης να είναι οπτικά αναγνωρίσιμα ως δημόσια κτίρια και, κατά περίπτωση, να σέβονται την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομία», αναφέρει στο διάταγμα.
Ωστόσο δεν μένει στις διαπιστώσεις και προχωρά σε συστάσεις. Η παραδοσιακή και νεοκλασική αρχιτεκτονική, αυτή που ακολουθεί το στυλ της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης, είναι το προτιμώμενο στυλ για τα ομοσπονδιακά κτίρια.
Στην ίδια την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον «η κλασική αρχιτεκτονική θα είναι η προτιμώμενη και προεπιλεγμένη αρχιτεκτονική για τα ομοσπονδιακά δημόσια κτίρια, εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικοί παράγοντες που απαιτούν άλλο είδος αρχιτεκτονικής», προσθέτει το διάταγμα.
Επιπλέον, το διάταγμα ζητά ο σχεδιασμός «να συμμορφώνεται με τις ορθές πρακτικές κατασκευής και να χρησιμοποιούν υλικά, μεθόδους και εξοπλισμό αποδεδειγμένης αξιοπιστίας. Τα κτίρια πρέπει να είναι οικονομικά στην κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, και πρέπει να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες».
Πάντως το διάταγμα αναφέρει ότι η προτίμηση σε κλασική και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική «δεν αποκλείει τη δυνατότητα εναλλακτικών στυλ σε κατάλληλες περιστάσεις».
Μια παρόμοια διατύπωση υπέρ της κλασικής αρχιτεκτονικής υπάρχει και σε παρόμοιο εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τραμπ στο τέλος της πρώτης θητείας του, αναφέρει το Fox.
Εκείνο το διάταγμα, με τίτλο «Προώθηση της όμορφης ομοσπονδιακής δημόσιας αρχιτεκτονικής», ακύρωσε ο Τζο Μπάιντεν το 2021.
