Ινδία: Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις
Ινδία: Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

Ρεκόρ βροχοπτώσεων καταγράφηκε σε δύο περιοχές, σύμφωνα με τις ινδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες - Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τις εστίες τους

Ινδία: Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις
Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή των Ιμαλαΐων του Τζαμού και Κασμίρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ινδίας, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Χείμαρροι λάσπης κατέκλυσαν έναν δρόμο που οδηγούσε στον ινδουιστικό ναό Vaishno Devi παρασύροντας 33 ανθρώπους, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας αξιωματούχος υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ρεκόρ βροχοπτώσεων καταγράφηκε σε δύο περιοχές, σύμφωνα με τις ινδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Το Τζαμού και Ουνταμπούρ κατέγραψαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής σε διάστημα 24 ωρών σήμερα, με 296 χιλιοστά στην πόλη του Τζαμού, ήτοι 9% υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ που χρονολογείται από το 1973 και 629,4 χιλιοστά στο Ουνταμπούρ, ήτοι 84% μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ρεκόρ του 2019.

Ινδία: Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις


Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν αυτήν την περιοχή, την οποία διοικεί η Ινδία, προκάλεσαν χάος, με τα ορμητικά νερά να κατακλύζουν γέφυρες και δρόμους και να προκαλούν πλημμύρες.

Η τοπική κυβέρνηση έκανε σήμερα γνωστό πως χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη περιοχή του Τζαμού.

Τα σχολεία έκλεισαν και ο επικεφαλής της περιοχής Ομάρ Αμπντουλάχ δήλωσε πως οι αρμόδιες αρχές δίνουν μάχη με «σχεδόν ανύπαρκτες επικοινωνίες».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ομοσπονδιακού κράτους στην περιοχή Μανότζ Σίνα, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τις εστίες τους.

Ινδία: Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις


