Ο Μακρόν δεν επιθυμεί διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέει το Μέγαρο των Ηλυσίων
Ο Μακρόν δεν επιθυμεί διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέει το Μέγαρο των Ηλυσίων
Το ενδεχόμενο ο Μπαϊρού να μην εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης επαναφέρει το σενάριο πρόωρων εκλογών, αν και το Μέγαρο των Ηλυσίων τονίζει ότι δεν αποτελεί επιθυμία του Γάλλου προέδρου
Συζητήσεις για το ενδεχόμενο μιας νέας διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης προκάλεσαν εκ νέου αντιδράσεις στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κύκλους του Μεγάρου των Ηλυσίων, «παραμένει στην ίδια θέση» όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες.
Όπως τονίζεται, «δεν είναι επιθυμία του» να προχωρήσει σε νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, το περιβάλλον του υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος «δεν θα στερηθεί εκ των προτέρων» ενός δικαιώματος που του παρέχει το Σύνταγμα, εφόσον οι πολιτικές συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε το βράδυ των ευρωεκλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν διαθέτει ξανά τη δυνατότητα να καταφύγει στο ίδιο συνταγματικό εργαλείο. Όπως υπογραμμίζουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πολιτικό σκηνικό, ωστόσο, δείχνει να αλλάζει καθώς πλησιάζει η ψήφος εμπιστοσύνης που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει τη συνέχεια.
Η ανακοίνωση του Μπαϊρού, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος, ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, δημιούργησε νέα δεδομένα. Με την αντιπολίτευση να έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα καταψηφίσει, ο κίνδυνος απώλειας της δεδηλωμένης φέρνει το σενάριο της αποχώρησης του Γάλλου πρωθυπουργού στο προσκήνιο. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να προκαλέσει νέους κραδασμούς σε μια ήδη εύθραυστη εκτελεστική εξουσία.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, που το 2024 είχε υποστηρίξει ανοιχτά την προσφυγή σε διάλυση, επανέλαβε ότι η επιλογή αυτή, αν και «κοστίζει ακριβά στη Γαλλία», δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνταγματολόγοι, πάντως, εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς θα οδηγούσε σε νέες βουλευτικές εκλογές λίγο πριν τις δημοτικές του Μαρτίου 2025, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η χώρα χωρίς κυβέρνηση, προϋπολογισμό και Εθνοσυνέλευση.
Παράλληλα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, οι πολιτικές ισορροπίες επίσης δεν ευνοούν τον Μακρόν. Μια νέα προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρόμοια σύνθεση με εκείνη των εκλογών του 2024, χωρίς σαφή πλειοψηφία. Οι συνταγματολόγοι σημειώνουν ότι η Αριστερά δύσκολα θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ αβέβαιο παραμένει αν η ακροδεξιά θα καταφέρει να κυριαρχήσει απόλυτα.
Όπως τονίζεται, «δεν είναι επιθυμία του» να προχωρήσει σε νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, το περιβάλλον του υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος «δεν θα στερηθεί εκ των προτέρων» ενός δικαιώματος που του παρέχει το Σύνταγμα, εφόσον οι πολιτικές συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε το βράδυ των ευρωεκλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν διαθέτει ξανά τη δυνατότητα να καταφύγει στο ίδιο συνταγματικό εργαλείο. Όπως υπογραμμίζουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πολιτικό σκηνικό, ωστόσο, δείχνει να αλλάζει καθώς πλησιάζει η ψήφος εμπιστοσύνης που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει τη συνέχεια.
Η ανακοίνωση του Μπαϊρού, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος, ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, δημιούργησε νέα δεδομένα. Με την αντιπολίτευση να έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα καταψηφίσει, ο κίνδυνος απώλειας της δεδηλωμένης φέρνει το σενάριο της αποχώρησης του Γάλλου πρωθυπουργού στο προσκήνιο. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να προκαλέσει νέους κραδασμούς σε μια ήδη εύθραυστη εκτελεστική εξουσία.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, που το 2024 είχε υποστηρίξει ανοιχτά την προσφυγή σε διάλυση, επανέλαβε ότι η επιλογή αυτή, αν και «κοστίζει ακριβά στη Γαλλία», δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνταγματολόγοι, πάντως, εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς θα οδηγούσε σε νέες βουλευτικές εκλογές λίγο πριν τις δημοτικές του Μαρτίου 2025, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η χώρα χωρίς κυβέρνηση, προϋπολογισμό και Εθνοσυνέλευση.
Παράλληλα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, οι πολιτικές ισορροπίες επίσης δεν ευνοούν τον Μακρόν. Μια νέα προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρόμοια σύνθεση με εκείνη των εκλογών του 2024, χωρίς σαφή πλειοψηφία. Οι συνταγματολόγοι σημειώνουν ότι η Αριστερά δύσκολα θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ αβέβαιο παραμένει αν η ακροδεξιά θα καταφέρει να κυριαρχήσει απόλυτα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα