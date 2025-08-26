Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Η Αυστραλία κατηγορεί το Ιράν για αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη και απέλασε τον πρέσβη της χώρας
Η Αυστραλία κατηγορεί το Ιράν για αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη και απέλασε τον πρέσβη της χώρας
Ανακάλυψαν στοιχεία που συνδέουν τη χώρα και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν με εμπρησμούς σε εβραϊκό καφέ και μία συναγωγή – Το Ισραήλ χαιρέτισε την κίνηση της κυβέρνησης
Προθεσμία 7 ημερών έδωσε η Αυστραλία στον πρέσβη του Ιράν για να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά από ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πίσω από αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη.
Αναλυτικότερα, μία σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις έλαβαν χώρα το περασμένο έτος σε διάφορα σημεία της Αυστραλίας, όπως χαρακτηριστικά μία εμπρηστική επίθεση σε ένα εβραϊκό καφέ στο Σίδνεϊ τον Οκτώβριο και μια άλλη σε μια συναγωγή στη Μελβούρνη τον Δεκέμβριο – μεταξύ άλλων.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζε, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας συνέδεσαν το Ιράν με τουλάχιστον δύο από αυτά τα περιστατικά – τα οποία χαρακτήρισε σύμφωνα με το BBC «απόπειρες υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής και σποράς διχόνοιας στην κοινότητά μας».
Ως εκ τούτου, ο πρέσβης Αχμάντ Σαντέγκι και τρεις άλλοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή από την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν την Αυστραλία, η οποία απέσυρε τους δικούς της διπλωμάτες από την Τεχεράνη. Το Ιράν «απέρριψε κατηγορηματικά» τις κατηγορίες. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η απόφαση να απελάσουν τον πρεσβευτή τους «οφείλεται στις εσωτερικές πολιτικές της Αυστραλίας».
Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (Asio) Μάικ Μπέρτζες δήλωσε ότι οι ομάδες του αποκάλυψαν συνδέσμους «μεταξύ των φερόμενων εγκλημάτων και των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC)», μετά από μια «επιμελή» έρευνα που διήρκεσε μήνες. «Χρησιμοποιούν απλώς μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών και μελών οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών, για να εκτελούν τις εντολές τους ή να κατευθύνουν τις εντολές τους», δήλωσε ο Μπέρτζες στους δημοσιογράφους.
Πρόσθεσε ότι το IRGC «χρησιμοποίησε ένα πολύπλοκο δίκτυο μεσαζόντων για να κρύψει τη συμμετοχή του» στις επιθέσεις στο Lewis Continental Kitchen στο Σίδνεϊ στις 20 Οκτωβρίου και στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη στις 6 Δεκεμβρίου.
Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας βρήκαν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το Ιράν πιθανόν να βρίσκεται πίσω από άλλα αντισημιτικά περιστατικά στην Αυστραλία, όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε εβραϊκά σχολεία, σπίτια, οχήματα και συναγωγές από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ από τη Χαμάς, σύμμαχο του Ιράν, και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.
Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν την Τρίτη ήταν «βαθιά ανησυχητικά», δήλωσε ο Αλμπανέζε, περιγράφοντας τα δύο περιστατικά ως «εξαιρετικά και επικίνδυνα πράξεις επιθετικότητας».
Σημειώνεται ότι κατά τον εμπρησμό στη συναγωγή, αρκετοί πιστοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το συναγωγείο, το οποίο είχε χτιστεί από επιζώντες του Ολοκαυτώματος τη δεκαετία του 1960, καθώς το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Αυστραλία απέλασε πρέσβη, ενώ από πλευράς του ο Μπέρτζες τόνισε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία σχέση του πρέσβη με τις επιθέσεις.
Η Γουόνγκ δήλωσε ότι η Αυστραλία θα συνεχίσει να διατηρεί ορισμένες διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη, αλλά έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στο Ιράν για την ασφάλεια του προσωπικού της.
Προέτρεψε επίσης τους Αυστραλούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράν και κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν τώρα, αν δύνανται και είναι ασφαλές να το κάνουν.
Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα χαρακτηρίσει επίσης το IRGC ως τρομοκρατική οργάνωση.
Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Καμπέρα χαιρέτισε τις κινήσεις κατά του Ιράν, με το οποίο το Ισραήλ διεξήγαγε 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο. «Το καθεστώς του Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για τους Εβραίους ή το Ισραήλ, αλλά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας», ανέφερε σε δήλωση της την X.
