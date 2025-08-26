Η Αυστραλία κατηγορεί το Ιράν για αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη και απέλασε τον πρέσβη της χώρας

Ανακάλυψαν στοιχεία που συνδέουν τη χώρα και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν με εμπρησμούς σε εβραϊκό καφέ και μία συναγωγή – Το Ισραήλ χαιρέτισε την κίνηση της κυβέρνησης