Tη δημιουργία ενιαίου στρατού συζήτησαν Τουρκία και Λιβύη - Συνάντηση Καλίν και Χαφτάρ στη Βεγγάζη
Η συνάντηση μεταξύ των στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada
Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας της Τουρκίας.
Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή 'Αμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.
Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.
Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης.
Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.
🗓️20 Ağustos 2025— THS Savunma (@THSsavunma) August 25, 2025
📍Libya🇱🇾
🇹🇷TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.
Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara… pic.twitter.com/eBMVZ216CC
#Libya— Mourad TEYEB (مــراد التـائـب) (@MouradTeyeb) August 25, 2025
In a serious development, the head of #Turkiye's Intelligence, Ibrahim #Kalin, paid a first-ever visit to Khalifa and Saddam #Haftar as Turkish warship TCG Kınalıada (F-514) docks in Benghazi.
The two sides were at loggerheads for years. #ليبيا #تركيا pic.twitter.com/x5FSadaubq
