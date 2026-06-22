Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 4% μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $78 το Brent

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης και η επάνοδος ιρανικών ποσοτήτων αργού στην αγορά οδήγησαν το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση, περιορίζοντας τους φόβους για νέα διαταραχή της προσφοράς