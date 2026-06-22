Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 4% μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $78 το Brent
Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 4% μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $78 το Brent
Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης και η επάνοδος ιρανικών ποσοτήτων αργού στην αγορά οδήγησαν το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση, περιορίζοντας τους φόβους για νέα διαταραχή της προσφοράς
UPD:
Την ισχυρότερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές επαναξιολόγησαν τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά μετά τα πρώτα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία και τη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent υποχώρησε κατά 3,86%, χάνοντας 3,11 δολάρια και διαμορφούμενο στα 77,46 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε φτάσει έως τα 82,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις νέες απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά και στην ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχώρησε εκ νέου σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 2,07 δολάρια, στα 74,53 δολάρια το βαρέλι, ενόψει της λήξης του συμβολαίου Ιουλίου. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Αυγούστου έχανε 3,27%, υποχωρώντας στα 73,37 δολάρια.
Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες στην Ελβετία
Η αλλαγή κλίματος στην αγορά ήρθε μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Παράλληλα, μεσολαβητές επιβεβαίωσαν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στην Ελβετία.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, στη βάση του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Απρίλιο για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες.
Στο μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση αποκλιμάκωσης, εγκρίνοντας εκ νέου τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Η γενική άδεια που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιτρέπει έως τις 21 Αυγούστου την εμπορία αργού πετρελαίου, πετροχημικών και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.
Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι κατά τις συνομιλίες της Κυριακής δεν συζητήθηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε αναλήφθηκαν νέες δεσμεύσεις. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο IRNA ότι το θέμα παραμένει εκτός των τρεχουσών διαπραγματεύσεων.
Επιστρέφουν βαρέλια στην αγορά
Οι αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά αντιδρά κυρίως στην προοπτική επανόδου ιρανικών ποσοτήτων αργού στις διεθνείς αγορές.
Ο αναλυτής της UBS Τζοβάνι Σταούνοβο σημείωσε ότι το Ιράν έχει επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου που είχαν διακοπεί νωρίτερα μέσα στον μήνα λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
«Η απελευθέρωση αυτών των ποσοτήτων μεταφράζεται σε επιπλέον προσφορά για την αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σχεδόν 2 εκατ. βαρέλια αργού διέσχισαν τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ, ένδειξη ότι η κυκλοφορία αποκαθίσταται μετά τη μείωση των ροών που είχε καταγραφεί την Κυριακή λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της διέλευσης.
Την ίδια στιγμή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιράκ έχουν αυξήσει τις προσφορές πετρελαίου προς τους πελάτες τους κατά την τελευταία εβδομάδα, επιχειρώντας να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα φορτίων.
Οι προκλήσεις της ανάκαμψης
Παρά τα πρώτα σημάδια εξομάλυνσης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της προσφοράς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
Σύμφωνα με στοιχεία της πρωτοβουλίας JODI, οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, αγγίζοντας ιστορικό χαμηλό 3,99 εκατ. βαρελιών ημερησίως, έναντι 4,97 εκατ. βαρελιών τον Μάρτιο.
Παράλληλα, το Ιράκ σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή του σε επίπεδα μεταξύ 4,2 και 4,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πετρελαίου της χώρας.
Η ANZ εκτιμά ότι κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες μπορεί να επανέλθουν στην αγορά από 2 έως 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η διαδικασία ανάκαμψης θα παραμείνει σύνθετη και εξαρτημένη από τη σταθερότητα στην περιοχή.
Η τράπεζα θεωρεί ότι επιπλέον 2 έως 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως θα μπορούσαν να επανέλθουν το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ 1 έως 2 εκατ. βαρέλια ενδέχεται να έχουν χαθεί μόνιμα ή ημιμόνιμα από την αγορά.
«Τα πρώτα οφέλη θα προέλθουν κυρίως από τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλάσσιων μεταφορών, παρά από την ίδια την παραγωγή», σημειώνει η ANZ, προσθέτοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας είναι απίθανο να επιτευχθεί εντός του 2026.
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Το Brent υποχώρησε κατά 3,86%, χάνοντας 3,11 δολάρια και διαμορφούμενο στα 77,46 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε φτάσει έως τα 82,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις νέες απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά και στην ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχώρησε εκ νέου σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 2,07 δολάρια, στα 74,53 δολάρια το βαρέλι, ενόψει της λήξης του συμβολαίου Ιουλίου. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Αυγούστου έχανε 3,27%, υποχωρώντας στα 73,37 δολάρια.
Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες στην Ελβετία
Η αλλαγή κλίματος στην αγορά ήρθε μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Παράλληλα, μεσολαβητές επιβεβαίωσαν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στην Ελβετία.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, στη βάση του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Απρίλιο για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες.
Στο μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση αποκλιμάκωσης, εγκρίνοντας εκ νέου τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Η γενική άδεια που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιτρέπει έως τις 21 Αυγούστου την εμπορία αργού πετρελαίου, πετροχημικών και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.
Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι κατά τις συνομιλίες της Κυριακής δεν συζητήθηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε αναλήφθηκαν νέες δεσμεύσεις. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο IRNA ότι το θέμα παραμένει εκτός των τρεχουσών διαπραγματεύσεων.
Επιστρέφουν βαρέλια στην αγορά
Οι αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά αντιδρά κυρίως στην προοπτική επανόδου ιρανικών ποσοτήτων αργού στις διεθνείς αγορές.
Ο αναλυτής της UBS Τζοβάνι Σταούνοβο σημείωσε ότι το Ιράν έχει επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου που είχαν διακοπεί νωρίτερα μέσα στον μήνα λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
«Η απελευθέρωση αυτών των ποσοτήτων μεταφράζεται σε επιπλέον προσφορά για την αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σχεδόν 2 εκατ. βαρέλια αργού διέσχισαν τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ, ένδειξη ότι η κυκλοφορία αποκαθίσταται μετά τη μείωση των ροών που είχε καταγραφεί την Κυριακή λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της διέλευσης.
Την ίδια στιγμή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιράκ έχουν αυξήσει τις προσφορές πετρελαίου προς τους πελάτες τους κατά την τελευταία εβδομάδα, επιχειρώντας να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα φορτίων.
Οι προκλήσεις της ανάκαμψης
Παρά τα πρώτα σημάδια εξομάλυνσης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της προσφοράς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
Σύμφωνα με στοιχεία της πρωτοβουλίας JODI, οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, αγγίζοντας ιστορικό χαμηλό 3,99 εκατ. βαρελιών ημερησίως, έναντι 4,97 εκατ. βαρελιών τον Μάρτιο.
Παράλληλα, το Ιράκ σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή του σε επίπεδα μεταξύ 4,2 και 4,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πετρελαίου της χώρας.
Η ANZ εκτιμά ότι κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες μπορεί να επανέλθουν στην αγορά από 2 έως 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η διαδικασία ανάκαμψης θα παραμείνει σύνθετη και εξαρτημένη από τη σταθερότητα στην περιοχή.
Η τράπεζα θεωρεί ότι επιπλέον 2 έως 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως θα μπορούσαν να επανέλθουν το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ 1 έως 2 εκατ. βαρέλια ενδέχεται να έχουν χαθεί μόνιμα ή ημιμόνιμα από την αγορά.
«Τα πρώτα οφέλη θα προέλθουν κυρίως από τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλάσσιων μεταφορών, παρά από την ίδια την παραγωγή», σημειώνει η ANZ, προσθέτοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας είναι απίθανο να επιτευχθεί εντός του 2026.
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