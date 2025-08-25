Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί, λέει ο Τραμπ
Έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν χρηματοδοτεί πλέον την Ουκρανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν για τη διαχείριση της κατάστασης
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν χρηματοδοτεί πλέον την Ουκρανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν για τη διαχείριση της κατάστασης. Παράλληλα, τόνισε πως δεν έχει γίνει καμία συζήτηση σχετικά με τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία με την εισβολή της.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, από την ημέρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συζήτησής τους. Τόνισε πως είχε ξανά επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του και του εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για τα συνεχή χτυπήματα κατά των Ουκρανών.
«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση γιατί ο Πούτιν δεν φαίνεται να επιθυμεί συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πούτιν «δεν τον συμπαθεί».
Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στις πολύ καλές προσωπικές σχέσεις που έχει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και εμφανίστηκε θετικός σε μια νέα συνάντηση.
Σε δηλώσεις που έκανε έπειτα από την υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιν Γιονγκ Ουν» και πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να τον δει ξανά. Αλλά δεν έμεινε εκεί, λέγοντας ακόμη ότι τον γνωρίζει κιόλας πολύ καλά, «καλύτερα μάλιστα από κάθε άλλο εκτός από την αδελφή του» την Κιμ Γιο Γιονγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2018 στη Σιγκαπούρη, αλλά και πάνω στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας.νΔύο πολυδιαφημισμένες συναντήσεις που είχαν σκοπό να μειωθεί η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι που ως ένα βαθμό συνέβη.
Θέλει συνάντηση με τον Κιμ
