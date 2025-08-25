Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Πεζεσκιάν για τα αποτελέσματά της συνάντησης με τον Τραμπ στην Αλάσκα
Ο Πούτιν υπογράμμισε πως δεν συμφώνησε σε όλα τα θέματα συζήτησης με τον Τραμπ - Οι ηγέτες Ρωσίας και Ιράν αναφέρθηκαν επίσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
Για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ενημέρωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ενώ συζήτησαν και τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Ιρανό ομόλογό του για τα κύρια αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι το κύριο θέμα των συζητήσεων στην Αλάσκα ήταν η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος, αν και οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του στις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση της ουκρανικής κρίσης.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο. Η Ρωσία και το Ιράν συζήτησαν και για τη συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε αυτούς τους τομείς.
Η συνομιλία του Πούτιν και του Πεζεσκιάν πραγματοποιήθηκε ενόψει του προγραμματισμένου ραντεβού τους στη Σύνοδο Κορυφής της Σαγκάης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τιεντζίν της Κίνας από τις 31 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου.
