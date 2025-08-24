Ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν χιλιάδες δέντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης – Δείτε βίντεο
Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να φυτεύουν ξανά τα χωράφια τους - Στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν, λένε
Ο Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, αγρότης που ζει στο Αλ Μουγάγιρ είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.
Ο ίδιος είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.
The Israeli army has uprooted 3,000 olive trees, citing security concerns, in the village of al-Mughayyir, near Ramallah in the occupied West Bank. Palestinians are trying to replant them.
Πολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μια ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.
«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.
Israeli military and radical settlers together uprooted nearly 10,000 olive trees in Al-Mughayyir, West Bank this week, according to the reports.
Some trees were even 100 years old
pic.twitter.com/ylccsydE7A
Breaking | Amid a large-scale military attack, Israeli occupation forces uproot trees of the lands of Al-Mughayyir village, northeast of Ramallah, in the occupied West Bank.
After an Israeli soldier filmed herself bulldozing olive trees in Al-Mughayyir, #Palestinians return to replant what was destroyed — refusing to let their land and roots be erased.
Israeli bulldozers uprooted hundreds of trees in the West Bank village of al-Mughayyir on Sunday in the presence of the Israeli military, according to AFP journalists who witnessed the scene.
"You sons of whores, don't mess with me, next terror attack I'll take down a house"
Last night, a female IDF terrorist posted a POV video, depicting herself bulldozing olive trees in Al-Mughayyir, in the West Bank, as part of the ongoing large-scale terrorist campaign against…
Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, απάντησε ότι ερευνά το θέμα.
Την Παρασκευή είχε ανακοινώσει ότι συνελήφθη ένας άνδρας που κατάγεται από το Αλ Μουγάγιρ και κατηγορείται για «τρομοκρατική επίθεση». Στις 16 Αυγούστου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 18χρονος σκοτώθηκε στο ίδιο χωριό από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών. Τότε ο στρατός υποστήριξε ότι απαντούσε σε «τρομοκράτες» που εκτόξευαν πέτρες, χωρίς ωστόσο να συνδέσει σαφώς τον 18χρονο με αυτήν την ενέργεια.
Οι συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη εντάθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 971 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή εποίκους. Πολλοί από αυτούς ήταν μαχητές, όμως στα θύματα περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί άμαχοι.
Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
