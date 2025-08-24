Ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν χιλιάδες δέντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης – Δείτε βίντεο

Μπουλντόζες Ισραηλινών ξερίζωσαν, στο χωριό, στην Δυτική Όχθη, κοντά στη Ραμάλα, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν επίσης και Ισραηλινοί στρατιώτες.Ο Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, αγρότης που ζει στο Αλ Μουγάγιρ είπε ότισε μια έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.Ο ίδιος είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.Φωτορεπόρτερ του AFPΠολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μια ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.Πολλοί κάτοικοι είπαν ότι η επιχείρησε ξεκίνησε την Πέμπτη. Παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι μέσα σε τρεις ημέρεςΟ ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, απάντησε ότι ερευνά το θέμα.Την Παρασκευή είχε ανακοινώσει ότι συνελήφθη ένας άνδρας που κατάγεται από το Αλ Μουγάγιρ και κατηγορείται για «τρομοκρατική επίθεση». Στις 16 Αυγούστου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 18χρονος σκοτώθηκε στο ίδιο χωριό από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών. Τότε ο στρατός υποστήριξε ότι απαντούσε σε «τρομοκράτες» που εκτόξευαν πέτρες, χωρίς ωστόσο να συνδέσει σαφώς τον 18χρονο με αυτήν την ενέργεια.Οι συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη εντάθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 971 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή εποίκους. Πολλοί από αυτούς ήταν μαχητές, όμως στα θύματα περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί άμαχοι.Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.