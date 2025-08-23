bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αστυνομικός σκοτώθηκε σε επίθεση βομβιστών-καμικάζι του ISIS στη Συρία
Αστυνομικός σκοτώθηκε σε επίθεση βομβιστών-καμικάζι του ISIS στη Συρία
Oι δυο δράστες της βομβιστικής επίθεσης είναι επίσης νεκροί
Αστυνομικός σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε επίθεση βομβιστών-καμικάζι στην ανατολική Συρία, ενέργεια αποδοθείσα στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), ενώ οι δυο δράστες της είναι επίσης νεκροί, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.
«Η τρομοκρατική οργάνωση Ντάες (σ.σ. ακρώνυμο του ISIS στα αραβικά) επιτέθηκε σε φυλάκιο ελέγχου στη Σισάγιγια, στη Μαγιαντίν. Οι δυνάμεις στο φυλάκιο κατάφεραν να σκοτώσουν τον έναν από τους δράστες, ενώ ο δεύτερος ανατινάχτηκε», σύμφωνα με το SANA.
Το πρακτορείο πρόσθεσε πως «μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας έπεσε μάρτυρας στην επίθεση» του βομβιστή-καμικάζι.
Το περασμένο Σάββατο, συριακά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχτηκε στη Δαμασκό, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Το ISIS είχε κυριεύσει το 2014 αχανείς τομείς της Συρίας και του Ιράκ, όμως το «χαλιφάτο» του κατέρρευσε τελικά, το 2019 στο συριακό έδαφος, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, κυρίως από τις συριακές κουρδικές δυνάμεις με υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.
Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πυρήνες εν υπνώσει της οργάνωσης, ιδίως σε τομείς της ερήμου, που διεξάγουν ακόμη επιθέσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
«Η τρομοκρατική οργάνωση Ντάες (σ.σ. ακρώνυμο του ISIS στα αραβικά) επιτέθηκε σε φυλάκιο ελέγχου στη Σισάγιγια, στη Μαγιαντίν. Οι δυνάμεις στο φυλάκιο κατάφεραν να σκοτώσουν τον έναν από τους δράστες, ενώ ο δεύτερος ανατινάχτηκε», σύμφωνα με το SANA.
Το πρακτορείο πρόσθεσε πως «μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας έπεσε μάρτυρας στην επίθεση» του βομβιστή-καμικάζι.
Το περασμένο Σάββατο, συριακά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχτηκε στη Δαμασκό, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Το ISIS είχε κυριεύσει το 2014 αχανείς τομείς της Συρίας και του Ιράκ, όμως το «χαλιφάτο» του κατέρρευσε τελικά, το 2019 στο συριακό έδαφος, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, κυρίως από τις συριακές κουρδικές δυνάμεις με υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.
Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πυρήνες εν υπνώσει της οργάνωσης, ιδίως σε τομείς της ερήμου, που διεξάγουν ακόμη επιθέσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα