Μόσχα και Ουάσινγκτον συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον τύπο των έργων που συζητούν οι δύο χώρες
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε απόψε ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.
