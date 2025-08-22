Μόσχα και Ουάσινγκτον συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία ΗΠΑ

Μόσχα και Ουάσινγκτον συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον τύπο των έργων που συζητούν οι δύο χώρες

Μόσχα και Ουάσινγκτον συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε απόψε ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Ο Πούτιν δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.


