Περιπέτεια για 40χρονο στο Κονέκτικατ - Εγκλωβίστηκε σε τσουλήθρα, δείτε φωτογραφίες

Χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια ο άντρας

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Βέρνον του Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας 40 ετών παγιδεύτηκε σε τσουλήθρα σε προαύλιο δημοτικού σχολείου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Όλα έγιναν απόγευμα της 16ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 16:30, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέρνον, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και η Αστυνομία της πόλης κλήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Northeast, όταν ο 40χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στην τσουλήθρα.

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 40χρονο σφηνωμένο με το κεφάλι προς τα κάτω στο μεσαίο τμήμα της σωληνωτής τσουλήθρας. Λόγω της δύσκολης θέσης του και των υψηλών θερμοκρασιών, ο άνδρας παρουσίαζε έντονη δυσφορία και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 40χρονο σφηνωμένο με το κεφάλι προς τα κάτω
Λόγω της δύσκολης θέσης και των υψηλών θερμοκρασιών, παρουσίαζε έντονη δυσφορία και του χορηγήθηκε οξυγόνο
Μετά από περίπου τριάντα λεπτά, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια

Σύμφωνα με το Fox News, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να αποσυναρμολογήσουν το κάτω μέρος της κατασκευής, κόβοντάς το στα δύο ώστε να φτάσουν στον εγκλωβισμένο. Μετά από περίπου τριάντα λεπτά, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια. Παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξέταση.

Το συμβάν προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η σχετική ανάρτηση έγινε γρήγορα viral.

