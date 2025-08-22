bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση
Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση
Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε σταθμό του αγωγού Druzhba στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ - Επιστολές διαμαρτυρίας Σλοβακίας και Ουγγαρίας στην Κομισιόν
Επίθεση με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου του αγωγού Druzhba, ο οποίος μεταφέρει αργό από τη Ρωσία σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Γερμανία, πραγματοποιησαν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβλήματα εφοδιασμού σε Ουγγαρία και Σλοβακία, οι οποίες με κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησαν την άμεση παρέμβαση των Βρυξελλών ώστε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις στον πετρελαιαγωγό.
Κι ενώ ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, χαρακτήρισε «χτύπημα σε νόμιμο στόχο» την επίθεση στον σταθμό που βρίσκεται στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, και της Σλοβακίας, Γιούραϊ Μπλανάρι, απηύθυναν επιστολή διαμαρτυρίας στην Κομισιόν.
Σε αυτήν, τονίζουν ότι χωρίς τη λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού είναι αδύνατος ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών τους. «Χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας με πετρέλαιο είναι απλώς αδύνατη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η τελευταία επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Αυγούστου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της ροής πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Το γεγονός αυτό, υπογράμμισαν, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού και ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις αγορές καυσίμων στις δύο χώρες.
Οι Σιγιάρτο και Μπλανάρι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να επιβάλει στην Ουκρανία τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της ενεργειακής υποδομής που, όπως υποστηρίζουν, είναι κρίσιμη για την τροφοδοσία της Κεντρικής Ευρώπης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβλήματα εφοδιασμού σε Ουγγαρία και Σλοβακία, οι οποίες με κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησαν την άμεση παρέμβαση των Βρυξελλών ώστε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις στον πετρελαιαγωγό.
🇺🇦❗Ukrainian drones strike Druzhba pipeline for a second time targeting the Unecha oil pumping station, a critical node in the energy network supplying Hungary and Central Europe. pic.twitter.com/h4h3SKDkvg— Wolf Brief (@wolfbrief_) August 22, 2025
Κι ενώ ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, χαρακτήρισε «χτύπημα σε νόμιμο στόχο» την επίθεση στον σταθμό που βρίσκεται στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, και της Σλοβακίας, Γιούραϊ Μπλανάρι, απηύθυναν επιστολή διαμαρτυρίας στην Κομισιόν.
Σε αυτήν, τονίζουν ότι χωρίς τη λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού είναι αδύνατος ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών τους. «Χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας με πετρέλαιο είναι απλώς αδύνατη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
❗️At night, UAVs again attacked the 🇷🇺Unecha oil pumping station in the Bryansk region, which is one of the key nodes of the Druzhba oil pipeline.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 22, 2025
The station has been shut down. pic.twitter.com/6ElbwBkN2S
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η τελευταία επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Αυγούστου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της ροής πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Το γεγονός αυτό, υπογράμμισαν, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού και ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις αγορές καυσίμων στις δύο χώρες.
Οι Σιγιάρτο και Μπλανάρι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να επιβάλει στην Ουκρανία τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της ενεργειακής υποδομής που, όπως υποστηρίζουν, είναι κρίσιμη για την τροφοδοσία της Κεντρικής Ευρώπης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα