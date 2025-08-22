Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση