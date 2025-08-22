Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση
Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε σταθμό του αγωγού Druzhba στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ - Επιστολές διαμαρτυρίας Σλοβακίας και Ουγγαρίας στην Κομισιόν

Αγωγό πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με χώρες της Ευρώπης χτύπησαν οι Ουκρανοί - Διαμαρτυρίες από Ουγγαρία, Σλοβακία, δείτε βίντεο από την επίθεση
Επίθεση με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου του αγωγού Druzhba, ο οποίος μεταφέρει αργό από τη Ρωσία σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Γερμανία, πραγματοποιησαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβλήματα εφοδιασμού σε Ουγγαρία και Σλοβακία, οι οποίες με κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησαν την άμεση παρέμβαση των Βρυξελλών ώστε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις στον πετρελαιαγωγό.



Κι ενώ ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, χαρακτήρισε «χτύπημα σε νόμιμο στόχο» την επίθεση στον σταθμό που βρίσκεται στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, και της Σλοβακίας, Γιούραϊ Μπλανάρι, απηύθυναν επιστολή διαμαρτυρίας στην Κομισιόν.



Σε αυτήν, τονίζουν ότι χωρίς τη λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού είναι αδύνατος ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών τους. «Χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας με πετρέλαιο είναι απλώς αδύνατη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η τελευταία επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Αυγούστου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της ροής πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Το γεγονός αυτό, υπογράμμισαν, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού και ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις αγορές καυσίμων στις δύο χώρες.

Οι Σιγιάρτο και Μπλανάρι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να επιβάλει στην Ουκρανία τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της ενεργειακής υποδομής που, όπως υποστηρίζουν, είναι κρίσιμη για την τροφοδοσία της Κεντρικής Ευρώπης.


