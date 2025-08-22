bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ο στρατός του Νίγηρα λέει πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Ο στρατός του Νίγηρα λέει πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Πρόκειται για τον διαβόητο Μπακούρα, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιμπραχίμ Μαχαμαντού
Οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα –στην εξουσία στο κράτος του Σαχέλ– ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι σκότωσαν, την περασμένη εβδομάδα, ηγετικό στέλεχος της Μπόκο Χαράμ, τζιχαντιστικής οργάνωσης που ιδρύθηκε στη γειτονική Νιγηρία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ.
Πρόκειται για περιοχή στα όρια τεσσάρων κρατών: του Νίγηρα, της Νιγηρίας, του Τσαντ και του Καμερούν.
«Τη 15η Αυγούστου 2025 (...) οι νιγήριες ένοπλες δυνάμεις μας, σε χειρουργική επιχείρηση υποδειγματικής ακρίβειας, εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιμπραχίμ Μαχαμαντού, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, στο νησί Σιλαουά, στον νομό Ντιφά», στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νίγηρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Πρόκειται για περιοχή στα όρια τεσσάρων κρατών: του Νίγηρα, της Νιγηρίας, του Τσαντ και του Καμερούν.
«Τη 15η Αυγούστου 2025 (...) οι νιγήριες ένοπλες δυνάμεις μας, σε χειρουργική επιχείρηση υποδειγματικής ακρίβειας, εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιμπραχίμ Μαχαμαντού, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, στο νησί Σιλαουά, στον νομό Ντιφά», στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νίγηρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Niger Republic claims killing of Boko Haram leader Ibrahim Bakoura Doro alias Abu Oumaimah— Zagazola (@ZagazOlaMakama) August 21, 2025
By: Zagazola Makama
The Government of Niger Republic says its armed forces have allegedly killed a senior Boko Haram leader, Ibrahim Bakoura, also known as Abu Oumaima, during a… pic.twitter.com/rCQ3037gAE
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα