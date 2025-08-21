ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μετανάστες

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα

Και μπορεί να την ανακαλέσει εάν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων «και των 55 και πλέον εκατομμυρίων αλλοδαπών που έχουν σήμερα έγκυρη βίζα για τις ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ήδη λάβει έγκριση να μπουν στη χώρα, δήλωσε απόψε ένα στέλεχος του υπουργείου.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακαλεί τις θεωρήσεις εισόδου «κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις», όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει πιθανότητα να υπερβεί το χρονικό διάστημα παραμονής του στη χώρα ή «αν εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα, αν συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παρέχει στήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε το στέλεχος αυτό.


Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης