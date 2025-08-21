bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα
Και μπορεί να την ανακαλέσει εάν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων «και των 55 και πλέον εκατομμυρίων αλλοδαπών που έχουν σήμερα έγκυρη βίζα για τις ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ήδη λάβει έγκριση να μπουν στη χώρα, δήλωσε απόψε ένα στέλεχος του υπουργείου.
Το υπουργείο Εξωτερικών ανακαλεί τις θεωρήσεις εισόδου «κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις», όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει πιθανότητα να υπερβεί το χρονικό διάστημα παραμονής του στη χώρα ή «αν εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα, αν συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παρέχει στήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε το στέλεχος αυτό.
