Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τελεσίγραφο στον Μπολσονάρου: 48 ώρες για να απαντήσει σε κατηγορίες απόπειρας διαφυγής στην Αργεντινή
Τελεσίγραφο στον Μπολσονάρου: 48 ώρες για να απαντήσει σε κατηγορίες απόπειρας διαφυγής στην Αργεντινή
Ο δικηγόρος του, αναγνώρισε ότι του προτάθηκε η ιδέα να καταφύγει στην Αργεντινή, αλλά επέμεινε ότι ο πελάτης του την απέρριψε
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο σφοδρών πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων, καθώς ο ανώτατος δικαστής Αλεξάντρε ντε Μοράες του έδωσε προθεσμία 48 ωρών να απαντήσει σε ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής αστυνομίας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα και να καταφύγει στην Αργεντινή.
Το τελεσίγραφο εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου που εντοπίστηκε στο κινητό του, το οποίο περιελάμβανε σχέδιο αιτήματος ασύλου προς τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Στο κείμενο, που δεν είχε ημερομηνία και υπογραφή, ο Μπολσονάρου ισχυριζόταν ότι αντιμετωπίζει «επικείμενη σύλληψη» για πολιτικούς λόγους και ζητούσε «επείγουσα» προστασία. Αν και η κυβέρνηση του Μιλέι διέψευσε ότι έλαβε τέτοιο αίτημα, η αστυνομία υποστηρίζει πως πρόκειται για σαφή ένδειξη σχεδίου διαφυγής ώστε να αποφύγει την εφαρμογή του νόμου.
Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της δίκης του για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022, εκλογές τις οποίες έχασε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.
Ο Μπολσονάρου τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, κατηγορούμενος ότι παραβίασε εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου που του απαγόρευε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η διορία που έθεσε ο ντε Μοράες ενίσχυσε τις ανησυχίες των υποστηρικτών του ότι ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μπορεί να συλληφθεί προτού ξεκινήσει η τελική φάση της δίκης στις 2 Σεπτεμβρίου.
Ο δικηγόρος του, Πάουλο ντα Κούνια Μπουένο, αναγνώρισε ότι του προτάθηκε η ιδέα να καταφύγει στην Αργεντινή, αλλά επέμεινε ότι ο πελάτης του την απέρριψε. «Η φυγή δεν ήταν ποτέ επιλογή», τόνισε.
Το τελεσίγραφο εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου που εντοπίστηκε στο κινητό του, το οποίο περιελάμβανε σχέδιο αιτήματος ασύλου προς τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Στο κείμενο, που δεν είχε ημερομηνία και υπογραφή, ο Μπολσονάρου ισχυριζόταν ότι αντιμετωπίζει «επικείμενη σύλληψη» για πολιτικούς λόγους και ζητούσε «επείγουσα» προστασία. Αν και η κυβέρνηση του Μιλέι διέψευσε ότι έλαβε τέτοιο αίτημα, η αστυνομία υποστηρίζει πως πρόκειται για σαφή ένδειξη σχεδίου διαφυγής ώστε να αποφύγει την εφαρμογή του νόμου.
Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της δίκης του για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022, εκλογές τις οποίες έχασε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.
Ο Μπολσονάρου τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, κατηγορούμενος ότι παραβίασε εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου που του απαγόρευε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η διορία που έθεσε ο ντε Μοράες ενίσχυσε τις ανησυχίες των υποστηρικτών του ότι ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μπορεί να συλληφθεί προτού ξεκινήσει η τελική φάση της δίκης στις 2 Σεπτεμβρίου.
Ο δικηγόρος του, Πάουλο ντα Κούνια Μπουένο, αναγνώρισε ότι του προτάθηκε η ιδέα να καταφύγει στην Αργεντινή, αλλά επέμεινε ότι ο πελάτης του την απέρριψε. «Η φυγή δεν ήταν ποτέ επιλογή», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα