Σπάνιο χρυσό νόμισμα με απεικόνιση βασίλισσας της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκε σε ανασκαφή στην Ιερουσαλήμ

Η Ρίβκα Λάνγκλερ, μέλος της ομάδας ανασκαφής, εντόπισε το νόμισμα κατά το κοσκίνισμα χώματος. «Ξαφνικά είδα κάτι να λάμπει. Το σήκωσα και κατάλαβα ότι ήταν χρυσό νόμισμα. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έτρεχα ενθουσιασμένη σε όλο τον χώρο της ανασκαφής», λέει η ίδια.