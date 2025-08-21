Σπάνιο χρυσό νόμισμα με απεικόνιση βασίλισσας της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκε σε ανασκαφή στην Ιερουσαλήμ
Σπάνιο χρυσό νόμισμα με απεικόνιση βασίλισσας της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκε σε ανασκαφή στην Ιερουσαλήμ
Είναι το πρώτο νόμισμα αυτού του είδους που ανακαλύφθηκε εκτός Αιγύπτου, σύμφωνα με τους ερευνητές
Ένα σπάνιο νόμισμα που απεικονίζει τη βασίλισσα Βερενίκη Β' της Αιγύπτου, χρονολογούμενο στην ελληνιστική περίοδο της Ιερουσαλήμ, ανακαλύφθηκε στην Πόλη του Δαβίδ, ανακοίνωσε εχθές, Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων.
Κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό, το μικρό αυτό αντικείμενο κόπηκε πριν από περίπου 2.200 χρόνια, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Γ', όταν η Ιερουσαλήμ βρισκόταν υπό ελληνική κυριαρχία.
Το εύρημα εντοπίστηκε κατά το κοσκίνισμα χώματος σε ανασκαφή εντός του Εθνικού Πάρκου της Πόλης του Δαβίδ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ένα τέτοιο νόμισμα εκτός της Αιγύπτου, που ήταν το κέντρο της πτολεμαϊκής εξουσίας.
«Μόνο 20 τέτοια νομίσματα είναι γνωστά, και αυτό είναι το πρώτο που βρέθηκε ποτέ σε ελεγχόμενη αρχαιολογική ανασκαφή, γεγονός που το καθιστά εύρημα εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας», δήλωσαν ο Ρόμπερτ Κουλ της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων και ο Χαΐμ Γκίτλερ του Ισραηλινού Μουσείου, ειδικοί σε αρχαία νομίσματα.
Στη μία όψη του, το νόμισμα απεικονίζει τη σύζυγο του Πτολεμαίου Γ' του Ευεργέτη, τρίτου μονάρχη της ελληνιστικής δυναστείας των Πτολεμαίων. Η Βερενίκη Β' της Αιγύπτου εμφανίζεται να φοράει διάδημα, πέπλο και περιδέραιο. Στην πίσω όψη του νομίσματος απεικονίζεται το κέρας της Αμάλθειας, σύμβολο ευημερίας και γονιμότητας, πλαισιωμένο από δύο αστέρες.
Χαραγμένη στην περίμετρο του νομίσματος διακρίνεται η ελληνική επιγραφή «Βασιλίσσης Βερενίκης», την οποία οι ερευνητές θεωρούν ένδειξη της ιδιαίτερης ισχύος και επιρροής της, γεγονός αρκετά σπάνιο για γυναίκες της εποχής.
Ο επικεφαλής της ανασκαφής, Γιφτάχ Σαλέβ, υπογράμμισε ότι η ανακάλυψη αμφισβητεί ευθέως την επικρατούσα επιστημονική άποψη πως η Ιερουσαλήμ ήταν μια φτωχή υποβαθμισμένη πόλη μετά την καταστροφή του Πρώτου Ναού το 586 π.Χ. «Η Ιερουσαλήμ φαίνεται ότι είχε αρχίσει ήδη να ανακάμπτει από την περσική περίοδο και ενισχύθηκε κατά την πτολεμαϊκή κυριαρχία», σημείωσε ο ειδικός, προσθέτοντας ότι η πόλη «δεν ήταν έρημη και απομονωμένη, αλλά βρισκόταν σε πορεία ανανέωσης, αποκαθιστώντας δεσμούς με τα κυρίαρχα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της εποχής».
Το νόμισμα κόπηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πιθανότατα προσφέρθηκε ως αμοιβή σε Αιγύπτιους στρατιώτες μετά την επιστροφή τους από μάχες με το Βασίλειο των Σελευκιδών κατά τον Τρίτο Συριακό Πόλεμο, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η Ιερουσαλήμ καταλήφθηκε αργότερα από τους Σελευκίδες υπό τον Αντίοχο Γ΄, περίπου το 200 π.Χ.
Η Ρίβκα Λάνγκλερ, μέλος της ομάδας ανασκαφής, εντόπισε το νόμισμα κατά το κοσκίνισμα χώματος. «Ξαφνικά είδα κάτι να λάμπει. Το σήκωσα και κατάλαβα ότι ήταν χρυσό νόμισμα. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έτρεχα ενθουσιασμένη σε όλο τον χώρο της ανασκαφής», λέει η ίδια.
