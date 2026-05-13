Βραβεία Ίρις 2026: Μια νεαρή αθλήτρια του τζούντο ξεπερνά σε υποψηφιότητες τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η ταινία αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό δράμα εμποτισμένο με τα διαχρονικά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας που σκιαγραφεί τα σύγχρονα αδιέξοδα και τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, τη βαθιά μοναχικότητα, το ήθος και την ύβρη, θεματικά πεδία στα οποία ο Οικονομίδης κινείται με ιδιαίτερη μαεστρία.Κεντρικός ήρωας είναι ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, χρωστάει σε τοκογλύφo και αναζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Λίγο πριν από την καταστροφή, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο πρόβλημά του.Στην ταινία παίζουν επίσης η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη και η Σοφία Κουνιά.Ανάμεσα στις 39 συνολικά ταινίες που ξεχώρισαν θα διεκδικήσουν Βραβεία Ίρις είναι οι «Beachcomber» του Αριστοτέλη Μαραγκού (10 υποψηφιότητες), η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου απέσπασε (7 υποψηφιότητες) κ.α.(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, ΘανάσηςΜιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού, Emily Sky Hickin, Ishan Sanjay Deshpante2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β.Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα3. Σπασμένη Φλέβα: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, ΓιάννηςΚαραντάνης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης4. Beachcomber: Κωνσταντίνος Κουκουλής, Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης, Φένια Κοσοβίτσα5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ιωάννα Σουλτάνη, Δημήτρης Νάκος, ΔέσποιναΜουζάκη, Ivan Toven, Dejan Krajcevski, Marco Jacimovic, Vincent Michaud(5 υποψηφιότητες)1. Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Σιαμάκ Ετεμάντι, Ανδριάννα Θεοχάρη2. Η Καρδιά του Ταύρου: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, Εύα Στεφανή3. Λο: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος4. Σμιλεμένες Ψυχές: Σταύρος Ψυλλάκης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης5. Τα Τέρματα του Αυγούστου: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος(3 υποψηφιότητες)1. Ο Θεός δεν θα βοηθήσει: Γιώργος Τσούργιαννης2. Τα πρώτα δόντια / Milk Teeth: Κωνσταντίνος Βασίλαρος3. Maricel: Μαρία Δρανδάκη(5 υποψηφιότητες)1. Μίτση: Γεύη Δημητρακοπούλου, Μίνα Ντρέκη, Ηρώ Αηδόνη2. Οι Λύκοι Επιστρέφουν: Στυλιανός Μωραϊτίδης, Ιωάννα Πετειναράκη3. Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει: Δημήτρης Παπαθανάσης4. 400 cassettes: Θέλγια Πετράκη, Κώστας Ταγκαλάκης5. Noi: Νεριτάν Ζιντζιρία, Κυριακή Βήρου, Efijeni Kokedhima(3 υποψηφιότητες)1. Και Ελ και Αλ: Ιλίρ Τσούκο, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος,Πάσκουα Βοργιά2. Να φοβάσαι τ’άστρα του νοτιά: Χρήστος Καρτέρης3. Who was here?: Εύη Στάμου(4 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)1. 13μ2: Αντώνης Δημητρόπουλος2. Μαύρες Πολιτείες: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης3. Poplars: Αλέξανδρος Βουνάτσος, Τάσος Κορωνάκης4. The Synthetic Age: Δημήτρης Αρμενάκης, Αλέξης Αναστασιάδης(5 υποψηφιότητες)1. Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει: Βασίλης Παντελίδης2. Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων: Δήμητρα Πετμεζά3. Το Χρυσόψαρο: Σπυριδούλα Διασπάρρα4. Χαμένες Γαρδένιες: Γαλάτεια Λαγουτάρη5. Or how to disappear: Γιώργος Αγγελόπουλος(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος2. Κότα: Gyorgy Palfi3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος4. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης5. Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός(3 υποψηφιότητες)1. Οι άγριες μέρες μας: Βασίλης Κεκάτος2. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος3. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αμέρισσα Μπάστα(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης, Βαγγέλης Μουρίκης4. Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Δημήρης Νάκος, Αμέρισσα Μπάστα(5 υποψηφιότητες)1. Δεξιώσεις: Αντώνης Καφετζόπουλος2. Μάχη: Μανώλης Μαυροματάκης3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βαγγέλης Μουρίκης4. Σπασμένη Φλέβα: Βασίλης Μπισμπίκης5. Beachcomber: Χρήστος Πασσαλής(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: Χαρά Κυριαζή2. Οι άγριες μέρες μας: Δάφνη Πατακιά3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μορτ Κλωναράκη4. Σπασμένη Φλέβα: Μαρία Κεχαγιόγλου5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ελίνα Τσιορμπατζή(5 υποψηφιότητες)1. Δεξιώσεις: Χρήστος Βαλαβανίδης2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Τάσος Νούσιας3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Νιάρρος4. Beachcomber: Στάθης Κόκκορης5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αντώνης Τσιοτσιόπουλος(5 υποψηφιότητες)1. Κόκορας: Κόρα Καρβούνη2. Μάχη: Ράνια Οικονομίδου3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Φιλίππα Κουτούπα4. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιούλα Μπούνταλη5. Σπασμένη Φλέβα: Μπέττυ Αρβανίτη(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: Αρσινόη Πηλού2. Οι άγριες μέρες μας: Γιώργος Βαλσαμής3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Χριστίνα Μουμούρη4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κωνσταντίνος Κουκουλιός5. Beachcomber: Γιώργος Καρβέλας(5 υποψηφιότητες)1. Κότα: Lehmhényi Réka2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Χαλκιαδάκης4. Beachcomber: Θοδωρής Αρμάος5. Light Falls: Γιώργος Μαυροψαρίδης(5 υποψηφιότητες)1. Αρκουδότρυπα: John Tournas2. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη3. Οι άγριες μέρες μας: Κωστής Μαραβέγιας4. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος5. Σπασμένη Φλέβα: Μπάμπης Παπαδόπουλος(5 υποψηφιότητες)1. Κότα: Κωνσταντίνος Ζαμάνης2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Έλενα Βαρδαβά3. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Λίζα Τσουλούπα4. Beachcomber: Σταύρος Λιόκαλος5. Gorgonà: Σταύρος Λιόκαλος(5 υποψηφιότητες)1. Οι άγριες μέρες μας: Εύα Γουλάκου2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βασιλεία Ροζάνα3. Σπασμένη Φλέβα: Δέσποινα Χειμώνα4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Τριάδα Παπαδάκη5. Gorgonà: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου(5 υποψηφιότητες )1. Οι άγριες μέρες μας: Lancelot Hervé-Mignucci, Valerie Le Docte, Aline Gavroy, Βάλια Τσέρου2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, ΚώσταςΒαρυμποπιώτης3. Σπασμένη Φλέβα: Άρης Αναστασόπουλος, Κώστας Φυλακτίδης4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Νίκος Έξαρχος, Χρίστος Κυριακούλλης, ΜικέςΜπίλλης5. Beachcomber: Τάσος Καραδέδος, Γιώργος Ραμαντάνης(έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)1. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αλεξάνδρα Μυτά3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Παμούκης4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος5. Beachcomber: Χαρά Βασιλειάδη6. Gorgonà: Αλεξάνδρα Μυτά, Σωτήρης Πατεράκης(5 υποψηφιότητες)1. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου2. Κότα: Glen McGuigan3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αντώνης Κοτζιάς4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Αιμίλιος Αβραάμ, Γιώργος Καρόρης, ΓιώργοςΑραπόπουλος, Ορέστης Στύλος5. Gorgonà: Matthieu Schmitt