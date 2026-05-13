Βραβεία Ίρις 2026: Μια νεαρή αθλήτρια του τζούντο ξεπερνά σε υποψηφιότητες τον Βασίλη Μπισμπίκη
Το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου και η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη προηγούνται στην κούρσα για τα φετινά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
Ένα αθλητικό δράμα ενηλικίωσης, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» με πρωταγωνίστρια τη νεαρή Μορτ Κλωναράκη, προηγείται στην κούρσα για τα φετινά Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα απονεμηθούν στις 17 Ιουνίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, με 16 συνολικά υποψηφιότητες, επικρατώντας της δημοφιλούς «Σπασμένης Φλέβας» του Γιάννη Οικονομίδη, του αστικού δράματος με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, που συγκεντρώνει 12 υποψηφιότητες. Αυτές είναι οι δύο ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες το σύνολο των οποίων ανακοινώθηκαν σήμερα από Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.
Το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», που διεκδικεί μεταξύ άλλων τα βραβεία Μεγάλου Μήκους Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου, είναι η τρίτη κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Δημητρόπουλου μετά τα το «Tungsten» και το «Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για κάτι Πολύ Σοβαρό». Παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε πέντε βραβεία αλλά και σε διεθνή φεστιβάλ.
Πρόκειται για μια ταινία που επικεντρώνεται στη λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην εφηβεία και την ενηλικίωση και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής αθλήτριας. Η Δάφνη, μια αθλήτρια του Τζούντο από την Ικαρία, είναι έτοιμη να απλώσει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον Δάσκαλο Γιούρι στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Γιούρι, που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο του Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει ψάχνοντας μια καινούργια αρχή, ενώ η Δάφνη μεταβαίνει από την ξεγνοιασιά της εφηβείας στον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης.
«Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία γύρω από κάποιο άθλημα. Έχοντας υπάρξει αθλητής του Τζούντο για αρκετά χρόνια, και κατά την ενηλικίωση μου , αποφάσισα να αναπτύξω μια ιστορία ενηλικίωσης με φόντο ένα άθλημα που γνωρίζω καλά. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα με αυστηρές ηθικές αρχές, και προσωπικά υπήρξα πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο που ήταν ταυτόχρονα και μέντορας» έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης Γιώργος Δημητρόπουλος, εξηγώντας αμέσως μετά: «Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» είναι μια απόπειρα επανεξέτασης των «Αθλητικών ταινιών» (Sports Films), ένα είδος ταινιών με το οποίο μεγάλωσα. Η ιστορία της Πάττυ είναι μια ιστορία γύρω από την σχέση μεταξύ ενός Sensei (Δάσκαλος Τζούντο) και ενός Τζουντάκα (μαθητή τζούντο) μια ιστορία αρχετυπική. Μια ιστορία που γνωρίζουμε όλοι αλλά στην περίπτωση της «Πάττυ» ειπωμένη μέσα από το πρίσμα της εποχής της. Πιστεύω πως με την «Πάττυ» έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και την συγκίνηση. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα που απαιτεί σωματική επαφή κι αυτή η επαφή είναι εύκολο να παρεξηγηθεί.
Στην ταινία παίζουν οι ηθοποιοί Μορτ Κλωναράκη. Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Τάσος Νούσιας, Μαρία Καλλιμάνη και Αντώνης Κοτζιάς.
«Σπασμένη φλέβα»
Ο Γιάννης Οικονομίδης γύρισε τη «Σπασμένη Φλέβα» μετά την επιτυχία της «Μπαλάντας της Τρύπιας Καρδιάς», χρησιμοποιώντας, μάλιστα, τον ίδιο πρωταγωνιστή που δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Μπισμπίκη και και τον Στάθη Σταματουλάκο με τον οποίος συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια.
Η ταινία αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό δράμα εμποτισμένο με τα διαχρονικά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας που σκιαγραφεί τα σύγχρονα αδιέξοδα και τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, τη βαθιά μοναχικότητα, το ήθος και την ύβρη, θεματικά πεδία στα οποία ο Οικονομίδης κινείται με ιδιαίτερη μαεστρία.
Κεντρικός ήρωας είναι ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, χρωστάει σε τοκογλύφo και αναζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Λίγο πριν από την καταστροφή, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο πρόβλημά του.
Στην ταινία παίζουν επίσης η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη και η Σοφία Κουνιά.
Ανάμεσα στις 39 συνολικά ταινίες που ξεχώρισαν θα διεκδικήσουν Βραβεία Ίρις είναι οι «Beachcomber» του Αριστοτέλη Μαραγκού (10 υποψηφιότητες), η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου απέσπασε (7 υποψηφιότητες) κ.α.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ .
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Θανάσης
Μιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού, Emily Sky Hickin, Ishan Sanjay Deshpante
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β.
Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα
3. Σπασμένη Φλέβα: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Γιάννης
Καραντάνης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης
4. Beachcomber: Κωνσταντίνος Κουκουλής, Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης, Φένια Κοσοβίτσα
5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ιωάννα Σουλτάνη, Δημήτρης Νάκος, Δέσποινα
Μουζάκη, Ivan Toven, Dejan Krajcevski, Marco Jacimovic, Vincent Michaud
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(5 υποψηφιότητες)
1. Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Σιαμάκ Ετεμάντι, Ανδριάννα Θεοχάρη
2. Η Καρδιά του Ταύρου: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, Εύα Στεφανή
3. Λο: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος
4. Σμιλεμένες Ψυχές: Σταύρος Ψυλλάκης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης
5. Τα Τέρματα του Αυγούστου: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(3 υποψηφιότητες)
1. Ο Θεός δεν θα βοηθήσει: Γιώργος Τσούργιαννης
2. Τα πρώτα δόντια / Milk Teeth: Κωνσταντίνος Βασίλαρος
3. Maricel: Μαρία Δρανδάκη
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Μίτση: Γεύη Δημητρακοπούλου, Μίνα Ντρέκη, Ηρώ Αηδόνη
2. Οι Λύκοι Επιστρέφουν: Στυλιανός Μωραϊτίδης, Ιωάννα Πετειναράκη
3. Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει: Δημήτρης Παπαθανάσης
4. 400 cassettes: Θέλγια Πετράκη, Κώστας Ταγκαλάκης
5. Noi: Νεριτάν Ζιντζιρία, Κυριακή Βήρου, Efijeni Kokedhima
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(3 υποψηφιότητες)
1. Και Ελ και Αλ: Ιλίρ Τσούκο, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος,
Πάσκουα Βοργιά
2. Να φοβάσαι τ’άστρα του νοτιά: Χρήστος Καρτέρης
3. Who was here?: Εύη Στάμου
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION
(4 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)
1. 13μ2: Αντώνης Δημητρόπουλος
2. Μαύρες Πολιτείες: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης
3. Poplars: Αλέξανδρος Βουνάτσος, Τάσος Κορωνάκης
4. The Synthetic Age: Δημήτρης Αρμενάκης, Αλέξης Αναστασιάδης
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει: Βασίλης Παντελίδης
2. Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων: Δήμητρα Πετμεζά
3. Το Χρυσόψαρο: Σπυριδούλα Διασπάρρα
4. Χαμένες Γαρδένιες: Γαλάτεια Λαγουτάρη
5. Or how to disappear: Γιώργος Αγγελόπουλος
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος
2. Κότα: Gyorgy Palfi
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος
4. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης
5. Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
(3 υποψηφιότητες)
1. Οι άγριες μέρες μας: Βασίλης Κεκάτος
2. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος
3. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αμέρισσα Μπάστα
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος
3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης, Βαγγέλης Μουρίκης
4. Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση
5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Δημήρης Νάκος, Αμέρισσα Μπάστα
ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
(5 υποψηφιότητες)
1. Δεξιώσεις: Αντώνης Καφετζόπουλος
2. Μάχη: Μανώλης Μαυροματάκης
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βαγγέλης Μουρίκης
4. Σπασμένη Φλέβα: Βασίλης Μπισμπίκης
5. Beachcomber: Χρήστος Πασσαλής
ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: Χαρά Κυριαζή
2. Οι άγριες μέρες μας: Δάφνη Πατακιά
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μορτ Κλωναράκη
4. Σπασμένη Φλέβα: Μαρία Κεχαγιόγλου
5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ελίνα Τσιορμπατζή
ΒΡΑΒΕΙΟ Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
(5 υποψηφιότητες)
1. Δεξιώσεις: Χρήστος Βαλαβανίδης
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Τάσος Νούσιας
3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Νιάρρος
4. Beachcomber: Στάθης Κόκκορης
5. Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αντώνης Τσιοτσιόπουλος
ΒΡΑΒΕΙΟ Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
(5 υποψηφιότητες)
1. Κόκορας: Κόρα Καρβούνη
2. Μάχη: Ράνια Οικονομίδου
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Φιλίππα Κουτούπα
4. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιούλα Μπούνταλη
5. Σπασμένη Φλέβα: Μπέττυ Αρβανίτη
ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: Αρσινόη Πηλού
2. Οι άγριες μέρες μας: Γιώργος Βαλσαμής
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Χριστίνα Μουμούρη
4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κωνσταντίνος Κουκουλιός
5. Beachcomber: Γιώργος Καρβέλας
ΒΡΑΒΕΙΟ MONTAZ
(5 υποψηφιότητες)
1. Κότα: Lehmhényi Réka
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος
3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Χαλκιαδάκης
4. Beachcomber: Θοδωρής Αρμάος
5. Light Falls: Γιώργος Μαυροψαρίδης
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Αρκουδότρυπα: John Tournas
2. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη
3. Οι άγριες μέρες μας: Κωστής Μαραβέγιας
4. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος
5. Σπασμένη Φλέβα: Μπάμπης Παπαδόπουλος
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Κότα: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Έλενα Βαρδαβά
3. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Λίζα Τσουλούπα
4. Beachcomber: Σταύρος Λιόκαλος
5. Gorgonà: Σταύρος Λιόκαλος
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
(5 υποψηφιότητες)
1. Οι άγριες μέρες μας: Εύα Γουλάκου
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βασιλεία Ροζάνα
3. Σπασμένη Φλέβα: Δέσποινα Χειμώνα
4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Τριάδα Παπαδάκη
5. Gorgonà: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΧΟΥ
(5 υποψηφιότητες )
1. Οι άγριες μέρες μας: Lancelot Hervé-Mignucci, Valerie Le Docte, Aline Gavroy, Βάλια Τσέρου
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας
Βαρυμποπιώτης
3. Σπασμένη Φλέβα: Άρης Αναστασόπουλος, Κώστας Φυλακτίδης
4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Νίκος Έξαρχος, Χρίστος Κυριακούλλης, Μικές
Μπίλλης
5. Beachcomber: Τάσος Καραδέδος, Γιώργος Ραμαντάνης
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΦΕ
(έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)
1. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου
2. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αλεξάνδρα Μυτά
3. Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Παμούκης
4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος
5. Beachcomber: Χαρά Βασιλειάδη
6. Gorgonà: Αλεξάνδρα Μυτά, Σωτήρης Πατεράκης
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΦΕ και ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΦΕ
(5 υποψηφιότητες)
1. Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου
2. Κότα: Glen McGuigan
3. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αντώνης Κοτζιάς
4. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Αιμίλιος Αβραάμ, Γιώργος Καρόρης, Γιώργος
Αραπόπουλος, Ορέστης Στύλος
5. Gorgonà: Matthieu Schmitt
