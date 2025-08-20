Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο «Gideon's Chariots II» για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο «Gideon's Chariots II» για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Μετά το «οκ» του Κατζ, αναμένεται να δοθούν διαταγές επιστράτευσης σε περίπου επιπλέον 60.000 εφέδρους, πέραν των χιλιάδων που ήδη υπηρετούν
Την έγκρισή του για το σχέδιο με τίτλο «Gideon's Chariots II» που αφορά την κατάληψη της πόλης της Γάζας έδωσε σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.
Πρόκειται για τη συνέχεια της πρώτης φάσης του ομώνυμου σχεδίου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.
Εγκρίθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για την εκκένωση των αμάχων από την πόλη της Γάζας προς το νότο της Λωρίδας, με σκοπό την απομόνωση των τρομοκρατών της Χαμάς.
Μετά το «οκ» του Κατζ, αναμένεται να δοθούν διαταγές επιστράτευσης σε περίπου επιπλέον 60.000 εφέδρους, πέραν των χιλιάδων που ήδη υπηρετούν.
Οι εντολές δεν είναι άμεσες και οι έφεδροι θα έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν χρειαστεί να παρουσιαστούν για υπηρεσία.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.
Πρόκειται για τη συνέχεια της πρώτης φάσης του ομώνυμου σχεδίου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.
Εγκρίθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για την εκκένωση των αμάχων από την πόλη της Γάζας προς το νότο της Λωρίδας, με σκοπό την απομόνωση των τρομοκρατών της Χαμάς.
Μετά το «οκ» του Κατζ, αναμένεται να δοθούν διαταγές επιστράτευσης σε περίπου επιπλέον 60.000 εφέδρους, πέραν των χιλιάδων που ήδη υπηρετούν.
Οι εντολές δεν είναι άμεσες και οι έφεδροι θα έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν χρειαστεί να παρουσιαστούν για υπηρεσία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα