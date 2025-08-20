Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι θα λάβουν εντολές κλήτευσης ενόψει της κατάληψης της Πόλης της Γάζας
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στο Ισραήλ Έφεδροι Λωρίδα της Γάζας

Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι θα λάβουν εντολές κλήτευσης ενόψει της κατάληψης της Πόλης της Γάζας

Οι εντολές δεν είναι άμεσες και οι έφεδροι θα έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν χρειαστεί να παρουσιαστούν για υπηρεσία

Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι θα λάβουν εντολές κλήτευσης ενόψει της κατάληψης της Πόλης της Γάζας
Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι πρόκειται να λάβουν διαταγές επιστράτευσης που θα εκδώσει ο Ισραηλινός Στρατός από αύριο για την προγραμματισμένη επίθεση στη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ εγκρίνει την κίνηση, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι εντολές δεν είναι άμεσες και οι έφεδροι θα έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν χρειαστεί να παρουσιαστούν για υπηρεσία.

Ο αριθμός των εφέδρων που καλούνται είναι επιπλέον των δεκάδων χιλιάδων εφέδρων που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις εφεδρείες.

Δεν αναμένεται όλοι οι έφεδροι που καλούνται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν τα μόνιμα στρατεύματα του στρατού σε άλλα μέτωπα.


