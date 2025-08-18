«Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι»: Τα ενδυματολογικά του Ζελένσκι, τα γέλια του Τραμπ και ο δημοσιογράφος που την... πάτησε
Ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε κοστούμι μετά τα σχόλια τον Φεβρουάριο, στην πρώτη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και «έσφαξε» με το γάντι τον δημοσιογράφο που είχε τότε σχολιάσει αρνητικά το ντύσιμό του με στρατιωτικό τζάκετ
Εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον πόλεμο και την ειρήνη, μια… ανάλαφρη στιγμή έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο, όταν ένας δημοσιογράφος και ο Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησαν την επιλογή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να φορέσει μαύρο κοστούμι.
«Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», είπε ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν του Real America's Voice, ο οποίος είχε σχολιάσει την επιλογή του Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει γιατί δεν φορούσε κοστούμι.
«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.
REPORTER: "You look fabulous in that suit."— Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2025
POTUS: "That's the reporter that attacked you last time."
ZELENSKYY: "I remember...He's in the same suit. I changed. You are not." 😂 pic.twitter.com/VFrSD7wdlH
