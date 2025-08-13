Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες
Ήταν «η δυσκολότερη μάχη που έχω δώσει με γατόψαρο στην Τσεχία», λέει ο 43χρονος Γιάκουμπ Βάγκνερ
Ένα τεράστιο γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων έβγαλε ο ψαράς Γιάκουμπ Βάγκνερ από το νερό στην Τσεχία πετυχαίνοντας νέο εθνικό ρεκόρ.
Η ψαριά του 43χρονου Βάγκνερ έγινε νότια της Πράγας στο φράγμα Βαρνόφ.
Ο Βάγκνερ είδε το ψάρι να λαμπυρίζει κάτω από το πρωινό φως, έβγαλε το ειδικά κατασκευασμένο καλάμι του και περίμενε.
«Πέρασαν 10 λεπτά και δεν συνέβη κάτι μέχρι που ξαφνικά είδα το ψάρι να πηγαίνει κατευθείαν για το αγκίστρι μου» περιέγραψε ο 43χρονος ψαράς.
«Αυτό που ακολούθησε ήταν «η δυσκολότερη μάχη που έχω δώσει με γατόψαρο στην Τσεχία» με τον Βάγκνερ να ζητά βοήθεια από φίλο του. «Μετά από σχεδόν 50 λεπτά, ήμουν εξαντλημένος δίπλα στη βάρκα μου, έτρεμα από την κούραση».
Αφού φωτογραφήθηκε με το ψάρι, το οποίο ήταν μακρύτερο κατά 4 εκατοστά περισσότερα σε σχέση με άλλο γατόψαρο που είχε πιάσει στο παρελθόν, ο Βάγκνερ το άφησε ελεύθερο.
«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη. ήταν ένα όμορφο, σχεδόν αψεγάδιαστο ψάρι με προοπτική να γίνει ακόμα μεγαλύτερο» κατέληξε ο 43χρονος Τσέχος ψαράς.
