Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Γατόψαρο Τσεχία Ψαράς Ψάρι

Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες

Ήταν «η δυσκολότερη μάχη που έχω δώσει με γατόψαρο στην Τσεχία», λέει ο 43χρονος Γιάκουμπ Βάγκνερ

Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα τεράστιο γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων έβγαλε ο ψαράς Γιάκουμπ Βάγκνερ από το νερό στην Τσεχία πετυχαίνοντας νέο εθνικό ρεκόρ.

Η ψαριά του 43χρονου Βάγκνερ έγινε νότια της Πράγας στο φράγμα Βαρνόφ.

Ο Βάγκνερ είδε το ψάρι να λαμπυρίζει κάτω από το πρωινό φως, έβγαλε το ειδικά κατασκευασμένο καλάμι του και περίμενε.

«Πέρασαν 10 λεπτά και δεν συνέβη κάτι μέχρι που ξαφνικά είδα το ψάρι να πηγαίνει κατευθείαν για το αγκίστρι μου» περιέγραψε ο 43χρονος ψαράς.



Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες
Ψαράς στην Τσεχία έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων μετά από μάχη 50 λεπτών - Δείτε φωτογραφίες


Κλείσιμο
«Αυτό που ακολούθησε ήταν «η δυσκολότερη μάχη που έχω δώσει με γατόψαρο στην Τσεχία» με τον Βάγκνερ να ζητά βοήθεια από φίλο του. «Μετά από σχεδόν 50 λεπτά, ήμουν εξαντλημένος δίπλα στη βάρκα μου, έτρεμα από την κούραση».

Αφού φωτογραφήθηκε με το ψάρι, το οποίο ήταν μακρύτερο κατά 4 εκατοστά περισσότερα σε σχέση με άλλο γατόψαρο που είχε πιάσει στο παρελθόν, ο Βάγκνερ το άφησε ελεύθερο.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη. ήταν ένα όμορφο, σχεδόν αψεγάδιαστο ψάρι με προοπτική να γίνει ακόμα μεγαλύτερο» κατέληξε ο 43χρονος Τσέχος ψαράς.





Ειδήσεις σήμερα:

Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Η ιστορία του ζευγαριού που ψάχνει η Αρχή για το «Ξέπλυμα» για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - 112 για εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Κεφαλονιά, μαίνονται οι φωτιές σε Χίο και Άρτα

Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης