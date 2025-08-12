ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με σταθμευμένα αεροσκάφη κατά την προσγείωσή του στη Μοντάνα
ΚΟΣΜΟΣ
Μοντάνα Συντριβή αεροσκάφους σύγκρουση αεροσκαφών Πυρκαγιά

Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με σταθμευμένα αεροσκάφη κατά την προσγείωσή του στη Μοντάνα

Προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και τραυματίστηκαν ελαφρά δύο από τους επιβάτες του

Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με σταθμευμένα αεροσκάφη κατά την προσγείωσή του στη Μοντάνα
Ένα μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με σταθμευμένα αεροσκάφη το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press η σύγκρουση προκάλεσε μια μεγάλη πυρκαγιά, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, είχε αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον και επιχείρησε να προσγειωθεί στο Αεροδρόμιο του Κάλισπελ στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) όπως δήλωσαν ο αρχηγός της αστυνομίας Τζόρνταν Βενέτσιο και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).



Προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να συντριβεί στον διάδρομο προσγείωσης, χτυπώντας στη συνέχεια αρκετά σταθμευμένα αεροσκάφη και προκαλώντας φωτιά σε κάποια από αυτά. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, προτού τελικά κατασβεστεί από την Πυροσβεστική.

Οι επιβάτες του αεροπλάνου κατάφεραν να βγουν μόνοι τους αφού αυτό ακινητοποιήθηκε. Δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο μικρό δημοτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται νότια της πόλης Κάλισπελ, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους.

Ο Ρον Ντάνιελσον, διευθυντής ενός κοντινού ξενοδοχείου, είπε ότι άκουσε και είδε τη συντριβή, προτού η περιοχή καλυφθεί από πυκνό, μαύρο καπνό. «Ήταν σαν να βάζεις το κεφάλι σου μέσα σε τύμπανο και κάποιος να το χτυπάει όσο πιο δυνατά μπορεί», είπε στο Αμερικανικό Πρακτορείο περιγράφοντας τον εκκωφαντικό κρότο.

Κλείσιμο
Ο σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας Τζεφ Γκουτσέτι, πρώην ερευνητής ατυχημάτων για την FAA, δήλωσε στο Associated Press ότι περιστατικά όπου αεροσκάφη συγκρούονται με σταθμευμένα αεροπλάνα συμβαίνουν μερικές φορές τον χρόνο στην ιδιωτική αεροπορία. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα Learjet που ανήκε στον τραγουδιστή των Motley Crue, Βινς Νιλ, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα και συνετρίβη πάνω σε ένα σταθμευμένο Gulfstream, σκοτώνοντας ένα άτομο.


