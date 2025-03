Η ακτινογραφία του lobbying στις Βρυξέλλες:  162 εταιρείες έδωσαν €343 εκατ.  το 2024 - Ποιοι μοίρασαν τα περισσότερα

Ποιος ξοδεύει τα περισσότερα

Σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο έχουν φτάσει τα χρήματα που ξοδεύουν οι επιχειρήσεις για να κάνουν lobbying στην Ευρώπη , σύμφωνα με έρευνα των οργανώσεωνκαιΣύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες που ξοδεύουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση γιαέχουν αυξήσει κατά 1/3 τους σχετικούςσε σχέση με το 2020 ενώ μόνο το 2024 ξοδεύτηκαν 41 εκατ. ευρώ περισσότερα, με τους συντάκτες να αποδίδουν το αποτέλεσμα αυτό στην απορρυθμιστική ατζέντα της δεύτερης περιόδου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν Ειδικότερα, οι 162 επιχειρήσεις και πολυεθνικές που αναφέρουν ότι έχουν προϋπολογισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για lobbying στη λίστα EU Transparency Register, ξόδεψαν τουλάχιστον 343 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό τον σκοπό το 2024Το συνολικό αυτό ποσό ισούται με αύξηση 13% σε σχέση με την προηγούμενη παρόμοια έρευνα πριν από έναν χρόνο.Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι αριθμοί που έχουν ανακοινωθεί επίσημα να είναι μεγαλύτεροι σε αριθμό, γράφουν οι συντάκτες της έρευνας.Στην έκθεση καταγράφονται επίσης και οι επιχειρηματικοί τομείς που έχουν δαπανήσει τα περισσότερα χρήματα.Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκονται τεχνολογικές εταιρείες όπως η Meta και η Microsoft, καθώς όλες μαζί έδωσαν 67 εκατομμύρια ευρώ για να επηρεάσουν τις Βρυξέλλες.Δεύτερες ακολουθούν οι τράπεζες και οι εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα όπως η Association for Financial Markets in Europe και η European Banking Federation, που ξόδεψαν 53,75 εκατομμύρια ευρώ.Ακολουθούν οι εταιρείες ενέργειας με ονόματα όπως FuelsEurope και Shell, με 45 εκατ. ευρώ, οι εταιρίες χημικών και λιπασμάτων (ανάμεσά τους European Chemical Industry Council και Bayer) με 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώσεις εμπορίου όπως οι BusinessEurope και Federation of German Industries με 26,25 εκατ. ευρώ, φαρμακευτικές εταιρείες όπως οι European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations και η Novartis με €21,75 εκατομμύρια.Διαβάστε ΕΔΩ την έρευνα